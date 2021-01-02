План загальноміських культурно-масових заходів на 2021 рік затвердили під час чергового засідання виконавчого комітету у грудні 2020 року. Ним передбачені різноманітні виставки, концерти, конкурси, фестивалі на кожен місяць року. План цей орієнтовний і коригується кожен місяць, залежно від ситуації.

Січень потішить тернополян традиційними новорічно-різдвяними заходами та різноманітними подіями у бібліотеках міста. До 20 січня в Українському домі «Перемога» триватиме виставка-конкурс шопок «Різвяне диво». Нагородження переможців цього конкурсу, а також конкурсу «Феєрія новорічного міста» відбудуться у «Перемозі» 15 січня о 14.00. Дев’ятого та десятого січня о 13.00 на театральному майдані з різдвяними концертами виступлять «Оркестра Волі» та військовий духовий оркестр. 19 січня у парку імені Тараса Шевченка відбудеться традиційне освячення води. У бібліотеках для дорослих та дітей проходитимуть: онлайн майстер-клас «Час Різдвяних див», різдвяні онлайн – історії «Свята починаються! Мрії збуваються!», інсталяція «Фантазія різдвяних малюнків-візерунків», виготовлення різдвяних листівок. Детальніше із заходами на січень можна ознайомитися тут.

У лютому заплановані вшанування воїнів-афганців та Героїв Небесоної Сотні. Також 23-24 лютого у музичній школі №1 відбудеться 17-й регіональний конкурс юних піаністів імені Василя Барвінського. А в березні ця ж школа відзначатиме 30-річчя створення ансамблю народної музики. У березні у музичних школах та музичному коледжі імені Соломії Крушельницької відбудеться обласний конкурс «Творчість юних». На початку березня запланований цикл тематичних заходів до 208-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та заходи з нагоди Всесвітнього Дня письменника.

Святкові заходи з нагоди Великодня та першої згадки про Тернопіль заплановані на квітень. У музичних школах у цьому місяці має відбутися обласний конкурс дитячих хорових колективів імені Михайла Вериківського. А у музичній школі №2 – обласний конкурс камерних ансамблів «Консонанс». У квітні ще планують організувати обласний конкурс гітаристів «Cuitar awards” та Он-лайн фестиваль національних культур «Тернопільська пектораль».

У 2021 відзначатимуть свої ювілеї різноманітні мистецькі колективи. У травні святкуватиме 40-річчя дитячий зразковий ансамбль «Сонечко» Палацу культури «Березіль». У жовтні виповнюється 25 років народній аматорській вокальній студії «Шанс», 35 років народному аматорському вокально-інструментальному ансамблю «Світозари» і 30 років народному аматорському хору «Дзвони пам’яті».

Передбачено організувати і традиційні фестивалі. У квітні – Міжнародний фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословіння», у травні – мистецький Фестиваль «Ї» та Всеукраїнський фестиваль – конкурс української народної пісні «Соловейко», у липні – Міжнародний музичний фестиваль «Файне місто», у серпні – Відкритий Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять», у вересні – «Тернопільські театральні вечори. Дебют.», у грудні – Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики «Jazz Вez». Відбудуться вони чи ні покаже час та ситуація із захворюваністю на коронавірус.