Інструменти для роботи по дереву представлені в широкому асортименті. Вони призначені для виконання різних видів робіт, тому перед покупкою слід ознайомитися з характеристиками та призначенням. Це може бути подрібнювач садовий, пила, рубанок, стамеска, дриль, лобзик, циркулярна пила, токарний верстат, фрезер тощо.

Основні інструменти для дерева

Ручні інструменти (пила, стамеска, рубанок)

Пила – призначення: розпилювання деревини, пластику, металу (залежно від типу пилки). Види: ножівка, бензопила, електропила, дискова, ланцюгова, шабельна пила. Характеристики – довжина полотна, кількість зубів на дюйм (TPI), тип заточування, матеріал полотна, потужність двигуна (для електро- та бензопил).

Рубанок – призначення: стругання деревини, зняття нерівностей, вирівнювання поверхні. Види: ручний та електричний рубанок. Характеристики – ширина підошви, глибина стругання, кількість ножів, потужність двигуна (для електрорубанків).

Стамеска – призначення: вибірка пазів, гнізд, отворів, зняття фасок, зачищення поверхні деревини. Види: плоска, напівкругла, коса стамеска, штихель. Характеристики – ширина леза, тип сталі, матеріал рукоятки.

Електроінструменти (дриль, лобзик, циркулярна пила)

Дриль – призначення: свердління отворів у різних матеріалах (дерево, пластик, метал, бетон). Види: ударний, безударний дриль, шуруповерт. Характеристики – потужність, максимальний діаметр свердління, тип патрона, швидкість обертання, наявність додаткових функцій (реверс, підсвічування).

Лобзик – призначення: пиляння криволінійних контурів у різних матеріалах. Види: ручний, електричний лобзик. Характеристики – потужність, глибина пропилу, частота ходу, тип хвостовика, наявність додаткових функцій (регулювання нахилу підошви, лазерний покажчик).

Циркулярна пила – призначення: прямолінійне розпилювання різних матеріалів. Види: ручна, електрична циркулярна пила. Характеристики – потужність, діаметр диска, глибина пропилу, кут нахилу диска, наявність додаткових функцій.

Спеціалізовані інструменти (токарний верстат, фрезер)

Токарний та фрезерний верстат – металообробне обладнання, призначене для обробки заготовок з металу, дерева та інших матеріалів, але вони виконують різні завдання.

Токарний верстат – призначення: обточування, свердління, розточування, нарізування різьблення на циліндричних, конічних, фасонних поверхнях обертання. Принцип роботи – заготовка закріплюється в патроні, який обертається із заданою швидкістю. Ріжучий інструмент, закріплений на супорті, переміщається уздовж або впоперек заготовки, що обертається, зрізуючи стружку та формуючи поверхню. Характеристики – міжцентрова відстань, діаметр обробки над станиною та супортом, число обертів шпинделя, потужність двигуна.

Фрезерний верстат – призначення: обробка плоских та фасонних поверхонь, пазів, уступів, зубчастих коліс за допомогою обертової фрези. Принцип роботи – фреза, закріплена на шпинделі верстата, обертається з високою швидкістю. Заготівля переміщується відносно фрези, завдяки чому відбувається її обробка. Характеристики – розмір робочого столу, швидкість обертання шпинделя, потужність двигуна.

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Як вибрати інструменти для обробки дерева?

Рекомендації щодо вибору:

вид робіт: розпилювання, стругання, свердління, шліфування, фрезерування, точіння;

тип деревини. Для м’якої підійдуть інструменти з меншою потужністю, а твердої – більш потужні;

бюджет. Є побутові (прості в застосуванні, менш функціональні, доступні за ціною) та професійні (для інтенсивного використання, зносостійкі, з широким функціоналом);

характеристики: потужність, функціональність, ергономічність та ін.;

надійність виробника та вартість;

наявність гарантії та сервісних центрів.

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