В облдержадміністрації представили черговий доопрацьований перспективний план формування територій громад області, оскільки до попереднього варіанту були зауваження у Мінрегіону. Відтак урядовці пропонують об’єднати дрібні громади.

Чи залишиться у перспективному плані Тернопільської області 64 ОТГ, питання залишається відкритим. Оскільки в Мінрегіону є зауваження щодо спроможності деяких громад.

«Був представлений доопрацьований варіант перспективного плану. Оскільки щодо спроможності деяких громад у Міністерства були зауваження. Наразі розглядаємо питання по формуванню південної територіальної громади від міста Тернополя, це такі населені пункти: Березовиця, Петриків, Острів», – пояснює начальник управління містобудування та архітектури ОДА Володимир Харченко.

Серед пропозицій – створити ОТГ у Підгородньому. Втім, готова прийняти приміські села і Тернопільська громада.

«Ще вісім невеликих громад домовилися між собою щодо об’єднання з більшими громадами. Ми маємо розуміти, що ідеального перспективного плану, який задовольняв би усіх, не буде. Ми мусимо шукати компроміси. І наше завдання – знайти оптимальний варіант».

До якої громади належатимуть приміські села, питання поки невирішене. Деякі представники цих населених пунктів заявили про готовність увійти до Тернопільської ОТГ.

Загалом на Тернопільщині нараховують близько двадцяти малочисельних громад, вісім з них вже домовилися про об’єднання з більш спроможними ОТГ.

Софія Романська