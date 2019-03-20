Титульний список прибудинкових територій, які заплановано відремонтувати у 2019 році в Тернополі за кошти з міського бюджету, затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету.

Ремонт на цих об’єктах розпочнеться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.

Зокрема, ремонтні роботи на суму понад 28 млн. грн. заплановано провести у дворах за адресами:

· вул. Ген. Тарнавського, 22;

· вул. Крушельницької, 1а;

· вул. Н. Яремчукка, 25;

· вул. Протасевича, 8;

· вул. П. Чубинського, 2;

· бул. Д. Галицького, 6;

· вул. Транспортна, 9;

· вул. Д. Нечая, 29;

· вул. Б. Лепкого, 10;

· вул. Бр. Бойчуків, 15;

· вул. Є. Коновальця, 20;

· вул. Л. Українки, 11;

· вул. Л. Українки, 11 (заміна теплотраси);

· вул. М. Тарнавського, 4;

· вул. Макаренка, 8;

· вул. Манастирського, 42;

· вул. О. Довженка, 9;

· вул. Протасевича, 6;

· вул. Морозенка, 7;

· вул. Ген. Тарнавського, 24;

· вул. Стадникової, 1;

· вул. Чалдаєва, 6;

· вул. 15 Квітня, 17, 19;

· вул. Малишка, 3;

· вул. Польова, 5;

· пр. Злуки, 9;

· вул. Л. Курбаса, 2;

· вул. Симоненка, 1 (1, 2, 7, 8);

· вул.Чалдаєва, 1

· вул.Чалдаєва, 1 (пішохідна зона);

· вул. 15 Квітня, 1;

· вул. О. Довженка, 11;

· вул. Просвіти, 8