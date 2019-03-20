Титульний список прибудинкових територій, які заплановано відремонтувати у 2019 році в Тернополі за кошти з міського бюджету, затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету.

Ремонт на цих об’єктах розпочнеться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.

Зокрема, ремонтні роботи на суму понад 28 млн. грн. заплановано провести у дворах за адресами:

·         вул. Ген. Тарнавського, 22;

·         вул. Крушельницької, 1а;

·         вул. Н. Яремчукка, 25;

·         вул. Протасевича, 8;

·         вул. П. Чубинського, 2;

·         бул. Д. Галицького, 6;

·         вул. Транспортна, 9;

·         вул. Д. Нечая, 29;

·         вул. Б. Лепкого, 10;

·         вул. Бр. Бойчуків, 15;

·         вул. Є. Коновальця, 20;

·         вул. Л. Українки, 11;

·         вул. Л. Українки, 11 (заміна теплотраси);

·         вул. М. Тарнавського, 4;

·         вул. Макаренка, 8;

·         вул. Манастирського, 42;

·         вул. О. Довженка, 9;

·         вул. Протасевича, 6;

·         вул. Морозенка, 7;

·         вул. Ген. Тарнавського, 24;

·         вул. Стадникової, 1;

·         вул. Чалдаєва, 6;

·         вул. 15 Квітня, 17, 19;

·         вул. Малишка, 3;

·         вул. Польова, 5;

·         пр. Злуки, 9;

·         вул. Л. Курбаса, 2;

·         вул. Симоненка, 1 (1, 2, 7, 8);

·         вул.Чалдаєва, 1

·         вул.Чалдаєва, 1 (пішохідна зона);

·         вул. 15 Квітня, 1;

·         вул. О. Довженка, 11;

·         вул. Просвіти, 8