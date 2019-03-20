Титульний список прибудинкових територій, які заплановано відремонтувати у 2019 році в Тернополі за кошти з міського бюджету, затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету.
Ремонт на цих об’єктах розпочнеться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур, повідомляє Тернопіль житлово-комунальний.
Зокрема, ремонтні роботи на суму понад 28 млн. грн. заплановано провести у дворах за адресами:
· вул. Ген. Тарнавського, 22;
· вул. Крушельницької, 1а;
· вул. Н. Яремчукка, 25;
· вул. Протасевича, 8;
· вул. П. Чубинського, 2;
· бул. Д. Галицького, 6;
· вул. Транспортна, 9;
· вул. Д. Нечая, 29;
· вул. Б. Лепкого, 10;
· вул. Бр. Бойчуків, 15;
· вул. Є. Коновальця, 20;
· вул. Л. Українки, 11;
· вул. Л. Українки, 11 (заміна теплотраси);
· вул. М. Тарнавського, 4;
· вул. Макаренка, 8;
· вул. Манастирського, 42;
· вул. О. Довженка, 9;
· вул. Протасевича, 6;
· вул. Морозенка, 7;
· вул. Ген. Тарнавського, 24;
· вул. Стадникової, 1;
· вул. Чалдаєва, 6;
· вул. 15 Квітня, 17, 19;
· вул. Малишка, 3;
· вул. Польова, 5;
· пр. Злуки, 9;
· вул. Л. Курбаса, 2;
· вул. Симоненка, 1 (1, 2, 7, 8);
· вул.Чалдаєва, 1
· вул.Чалдаєва, 1 (пішохідна зона);
· вул. 15 Квітня, 1;
· вул. О. Довженка, 11;
· вул. Просвіти, 8