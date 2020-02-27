Кошти на капітальний ремонт доріг та світлофорів у Тернополі виділили на черговому засіданні виконавчого комітету 26 лютого.

Зокрема, було затверджено титульний список капітального ремонту та реконструкції об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. За 45 мільйонів гривень заплановано капітально відремонтувати вісім об’єктів. Найдорожчим буде капітальний ремонт вулиці Тарнавського від проспекту Злуки до вулиці Київської – дев’ятнадцять мільйонів. Вісім мільйонів витратять на капітальний ремонт вулиці Загребельної. П’ять мільйонів передбачили на Капітальний ремонт вулиці Тролейбусної на ділянці від вулиці Лучаківського до депо КП «Тернопільелектротранс». Три мільйони сімсот тисяч необхідно на завершення ремонту Привокзального майдану залізничного вокзалу. Два мільйони дев’ятсот тисяч гривень виділили на ремонт частини вулиці Рєпіна. По півтора мільйона виділили на капітальні ремонти вулиці Достоєвського і перехрестя вулиць Новий Світ-Наливайка. На влаштування транспортної розв’язки вулиця 15 Квітня-Купчинського-проспект Злуки заклали дев’ятсот тисяч гривень. Ще два мільйони шістсот тисяч гривень витратять на виготовлення проектно-кошторисних документацій для цих об’єктів.

Іншим рішенням на виконкомі затвердили титульний список капітального ремонту та встановлення світлофорних об’єктів Тернопільської міської територіальної громади на 2020 рік. На це із бюджету витратять мільйон гривень. Планують облаштувати чотири світлофори: на перехресті вулиць Опільського-Крушельницької, на пішохідному переході на вулиці Будного навпроти ГК «Маяк», на примиканні проспект Бандери – вулиця Самчука, на пішохідному переході на вулиці Микулинецькій біля авторинку.

Ольга Трач

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