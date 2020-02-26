На засіданні виконавчого комітету затвердили список об’єктів шляхово-мостового господарства Тернопільської міської територіальної громади, які заплановано відремонтувати у 2020 році.

Зокрема, у цьому році будуть виконані завершальні роботи з реконструкції Привокзального майдану та, враховуючи звернення тернополян, капітальний ремонт доріг проведуть на вул. Генерала Тарнавського (від просп. Злуки до вул. Київської), а також на об’єктах за адресами:

вул.15 Квітня – вул. Р. Купчинського – просп. Злуки (влаштування транспортної розв’язки); вул. Загребельна; вул. Достоєвського; проїзна частина дороги на вул. І. Рєпіна (ділянка дороги від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (вул. І. Рєпіна, 11) до житлового будинку на вул. Вербицького, 22); перехрестя вулиць Новий Світ та Наливайка; вул. Тролейбусна (ділянка від вул. Лучаківського до депо КП «Тернопільелектротранс»).

Нагадаємо, усі списки запланованих капітальних ремонтів на 2020 рік можна знайти на окремій сторінці офіційного веб-сайту міської ради у розділі «Послуги та майно громади» → «Житлово-комунальне господарство» → «Списки ремонтів на 2020 рік».