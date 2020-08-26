Минулого місяця у Тернополі та області зареєстрували 75 нових автомобілів.

Загальна сума витрат на покупку нових авто в регіоні перевищила 2 мільйони доларів. Лідером продажів став французький бренд Renault. У Тернополі зареєстрували 13 автомобілів цієї марки на суму 200 тисяч доларів без врахування вартості додаткового обладнання. В трійку найпопулярніших марок увійшли Toyota і Volkswagen, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

У рейтингу моделей на першому місці минулого місяця у регіоні був кросовер Renault Duster. Крім нього були популярними Toyota RAV4 і Skoda Kodiaq.

Серед усіх зареєстрованих авто 75% склали кросовери. Понад 30% – машини з дизельними двигунами, а середній об’єм мотора становив 2 тисячі сантиметрів кубічних.

Загалом впродовж липня в Україні зареєстрували понад 8,3 тисяч нових автомобілів на суму 260 мільйонів доларів. Цей показник вищий на 10% ніж за аналогічний період минулого року. У липні реєстрували й автомобілі преміум-класу, серед яких Aston Martin DBS, BMW 8-Series Coupe, два Mercedes-Benz GT-Class AMG, чотири Porsche 911 та шістнадцять Land Rover Range-Rover.

Нагадаємо, впродовж січня-червня 2020 року в Тернополі та області придбали 500 нових автомобілів. Кожна з цих машин в середньому коштувала 27 тисяч доларів. Сума витрат у першому півріччі в регіоні склала 13 мільйонів доларів.