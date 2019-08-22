У липні у Тернополі та області придбали 80 нових автомобілів, кожен з яких в середньому коштував $28 тис.

Сума витрат минулого місяця в регіоні склала $2 млн. Найпопулярнішою маркою на Тернопільщині було Renault, яких зареєстрували 13 авто на суму $230 тис. Також попитом користувалися Nissan і Toyota, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.ua.

У B-класі лідером стало Renault Sandero. Найпопулярніша модель у C-класі – Renault Logan MCV. Skoda Octavia Combi найчастіше купували серед машин класу D. В E-класі найбільше продажів отримала Skoda Superb. Серед позашляховиків лідером продажів став кросовер Nissan X-Trail, який виявився найпопулярнішим серед усіх класів.

Загалом, минулого місяця українці придбали 7,6 тис нових автомобілів. Це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість придбаних за місяць позашляховиків перевищила 5 тис авто. Легковиків купили вдвічі менше – 2,5 тис.

Нагадаємо, у першому півріччі в Тернополі та області зареєстрували пів тисячі нових автомобілів. На покупку цих машин витратили $12 млн.