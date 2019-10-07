Справді, два “срібла” в скарбничці збірної України на чемпіонаті світу в столиці Катарі – місті Доха – з’явилися завдяки старанням наших вельми “стрибучих” співвітчизниць. Та ще й з типовими українськими іменами.

Спершу Ярослава Магучих виборола срібну медаль в змаганнях із стрибків у висоту, а в останній день турніру другу нагороду такого ж гатунку Україні принесла Марина Бех-Романчук, яка стала віце-чемпіонкою світу із стрибків у довжину. У своїй п’ятій спробі Марина стрибнула на 6,92 м, майже повторивши свій найкращий особистий результат (6,93 м). Випередити українку змогла лише представниця Німеччини з підозріло німецьким ім’ям Маланка Міхамбо, яка зуміла подолати 7,30 м. Бронзову призерку – нігерійку Е.Бруме – українка випередила лише на один (!) сантиметр, зате білоруску Н. Міронрчик-Іванову, яка залишилася 4-ою – на цілих 15 см.

Успіх Ярослави і Марини дав змогу збірній України розділити з командою Естонії 21 місце в медальному заліку ЧС-2019. Найкраще, як і очікувалося, виступила на чемпіонаті збірна США (14 золотих, 11 срібних, 4 бронзові медалі). У топ-5 лідерів медальної таблиці увійшли команди Кенії (5-2-4), Ямайки (3-5-4), Китаю (3-3-3) та Ефіопії (2-5-1).

На попередньому чемпіонаті світу, який відбувся в 2017 р. у Лондоні, медальний здобуток збірної України склала одна срібна нагорода, яку виборола Юлія Левченко у змаганнях зі стрибків у висоту. Невеличкий, але прогрес?

Ігор Дуда