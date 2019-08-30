Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у липні 2019 року становила 8824 грн, що на 21,5% більше, ніж у липні 2018 року.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 серпня 2019 року становила 27,0 млн грн, з них 23,9 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадає на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (42,0%) і промисловості (34,8%). Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.