Український співак Віктор Павлік, який от-от стане татом, надихнувся прийдешніми змінами у житті та потішив фанів новою роботою.

Так, виконавець випустив зворушливу “Татову колискову”, повідомляє ТСН. Авторами пісні виступили: слова – Наталія Мамай, музика і аранжування – Михайло Монинець. Аудіо супроводжує милий відеоряд, створений Геннадієм Летуновським.

За сюжетом, тато залишається на господарюванні з крихітним сином, поки мама у відрядженні. Головний герой вкладає маленького сина Михасика, до речі, саме так Павлік та його дружина Катерина назвуть свого хлопчика, та продовжує працювати. Як раптом до його квартири прилітає маленьке янголятко.

Шанувальники зізналися, що їм дуже сподобалася пісня, яка вийшла доволі атмосферною:

“Аж мурашки шкірою! Яка ніжність, неймовірно!”

“Вікторе, дякую за гарну таткову колискову! Пісня – шедевр”.

“Яка чудова колискова. Аж до мурашок.