Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 22-23 лютого 2020 року, продемонстрували, що 74% не підтримують протести проти розміщення евакуйованих з Китаю українців, які відбулися напередодні.

Підтримують такі дії лише 15%, 11% – вагалися з оцінкою.

Чим вищий рівень освіти та доходів, тим вищий рівень несприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії, – на Півдні країни (80%).

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2020 р.