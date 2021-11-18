Потрібно дізнатися, як звільнити оперативну пам’ять на комп’ютері, можливо, побачивши повідомлення про те, що на вашому ноутбуці з ОС Windows бракує пам’яті? Не бійтеся, у нас є багато порад щодо зменшення використання оперативної пам’яті у Windows. Давайте розглянемо деякі практичні кроки, щоб очистити оперативну пам’ять і забезпечити безперебійну роботу комп’ютера.

Що таке оперативна пам’ять?

Перш ніж ми розглянемо поради щодо того, як очистити оперативну пам’ять у Windows, давайте коротко опишемо, що робить оперативна пам’ять, якщо ви не знайомі.

ОЗУ – розшифровується як оперативна пам’ять. Це короткостроковий носій даних, що містить програми та процеси, які зараз працюють на вашому ноутбуці.

Чим більше оперативної пам’яті є у вашій машині, тим більше програм можна запускати одночасно, не впливаючи негативно на продуктивність. Коли на ноутбуці бракує оперативної пам’яті, він використовує частину накопичувача, що називається файлом сторінки, яка діє як оперативна оперативна пам’ять. Це набагато повільніше, ніж фактична оперативна пам’ять, тому ви помічаєте уповільнення, коли Windows має використовувати її.

Оскільки оперативна пам’ять нестабільна, ви втратите її вміст, коли ноутбук вимкнеться. Все, що ви хочете зберегти, потрібно зберегти на постійне сховище, наприклад, жорсткий диск або твердотільний накопичувач. Ось чому, наприклад, ви втратите відкритий документ Word, який ще не зберегли, коли ноутбук вимкнеться.

Як звільнити оперативну пам’ять на ноутбуці:

1. Перезавантажте ноутбук

Це підказка, з якою ви знайомі для усунення інших проблем, але вона популярна не просто так.

Перезавантаження ноутбука також повністю очистить вміст оперативної пам’яті та перезапустить усі запущені процеси. Хоча це, очевидно, не збільшить максимальний обсяг оперативної пам’яті, який ви маєте, він очистить процеси, що працюють у фоновому режимі, що може з’їдати вашу пам’ять.

Вам слід регулярно перезавантажувати ноутбук, щоб він не завантажувався, особливо якщо ви користуєтесь ним постійно. Якщо ви не перезавантажувалися протягом тижня, і ваш ноутбук відчуває себе млявим, прийшов час перезавантажитись.

2. Встановіть більше оперативної пам’яті

Якщо у вас завжди бракує оперативної пам’яті або ви хочете запускати більше програм одночасно, це справді неможливо обійти: вам потрібно додати ще трохи оперативної пам’яті до своєї машини. Незважаючи на те, що це коштує чимало, додавання оперативної пам’яті забезпечить значно покращену продуктивність, якщо до цього часу на вашому ноутбуці не було багато.

Якщо вам цікаво, як отримати більше оперативної пам’яті, знайте, що збільшити її можна, лише додавши фізичні флешки пам’яті до своєї машини. Статті в Інтернеті про “завантаження більше оперативної пам’яті” – це жарти, таким чином неможливо додати пам’ять.

На ПК збільшення оперативної пам’яті зазвичай є простим оновленням. Але через обмежений простір на ноутбуці може бути важко або навіть неможливо додати більше оперативної пам’яті на ноутбуці.

В будь-якому випадку вам потрібно переконатися, що ви купуєте оперативну пам’ять, сумісну з вашою системою. Подивіться документацію виробника ПК, щоб дізнатися, яка оперативна пам’ять працює з вашою системою і чи легко оновити його. Інтернет-форуми також допоможуть у цьому.

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3. Перевірте використання оперативної пам’яті

Вам не потрібно гадати, що використовує вашу оперативну пам’ять, Windows надає інструменти для цього. Для початку відкрийте Диспетчер завдань, шукаючи його в меню Пуск, або скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl + Shift + Esc.

Натисніть Докладніше, щоб розгорнути до повного перегляду, якщо це необхідно. Потім на вкладці « Процеси » клацніть заголовок « Пам’ять», щоб відсортувати всі процеси від найбільшого до найменшого використання оперативної пам’яті.

Для отримання додаткової інформації перейдіть на вкладку « Продуктивність ». У розділі « Пам’ять» ви побачите діаграму використання оперативної пам’яті з плином часу. Натисніть Відкрити монітор ресурсів унизу, і ви зможете отримати додаткову інформацію на вкладці Пам’ять цієї утиліти.

Таблиця внизу покаже вам, скільки оперативної пам’яті у вас вільно. Сортуйте за комітом (КБ) у верхньому списку, щоб побачити, які програми використовують найбільше оперативної пам’яті.

4. Видаліть або вимкніть непотрібне програмне забезпечення

Тепер, коли ви побачили, які програми використовують найбільше оперативної пам’яті у вашій системі, подумайте, чи дійсно ви їх використовуєте. Найпростіший спосіб зменшити використання оперативної пам’яті – запобігти споживанню програмами, якими ви ніколи не користуєтесь.

Додатки, які ви не відкривали місяцями, але які все ще працюють у фоновому режимі, просто витрачають ресурси на вашому ноутбуці, тому їх слід видалити. Для цього перейдіть до Налаштування> Додатки> Додатки та функції та натисніть Видалити будь-яку програму, яку потрібно видалити.

Якщо ви не хочете видаляти додаток, оскільки ви його використовуєте іноді, замість цього можна запобігти запуску цієї програми під час запуску. Багато додатків налаштовуються на автоматичний запуск кожного разу, коли ви входите в систему, що непотрібно, якщо ви рідко ними користуєтесь.

5. Оновіть свої програми

Ви завжди повинні своєчасно встановлювати оновлення програм з міркувань безпеки, але це також може допомогти вам зменшити витрати оперативної пам’яті.

Деякі програми страждають від нестачі пам’яті, що виникає, коли програма не повертає оперативну пам’ять у пул після того, як вона завершить її використання. З часом такі програми будуть використовувати все більше і більше оперативної пам’яті, що призведе до нестачі інших програм у вашій системі. Якщо з програмою виникає проблема витоку пам’яті, сподіваємось, що встановлення останнього оновлення включатиме виправлення цієї проблеми.

Крім цього, найновіші версії програм можуть включати оптимізацію та вдосконалення, щоб програмному забезпечення взагалі не потрібно було використовувати стільки оперативної пам’яті.

6. Сканування на наявність шкідливих програм

Варто перевірити наявність шкідливого програмного забезпечення на вашому ноутбуці, якщо оперативна пам’ять завжди зникає. Злодійне програмне забезпечення, яке краде ресурси, очевидно, висмоктує вашу доступну оперативну пам’ять.