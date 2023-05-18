У ніч з 13 на 14 травня ворог атакував Тернопільщину. Внаслідок влучань крилатих ракет пошкоджено складські приміщення та приватні будинки, травмовані люди.

Одна з ракета Х-55 впала за межами обласного центру і не розірвалася. Її хнешкодили піротехніки.

За словами начальника вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, фахівці відзначають три типи руйнувань від ракетних ударів: від ракет, що летять адресно і досягають цілей, від збитих протиповітряною обороною та тих, які через певні обставини самоліквідовуються у небі та подають будь-куди.

Саме ракети, збиті ППО, не завжди здетоновують. Вони змінюють хаотично траєкторію, падають, а бойова частина залишається неушкодженою. На місце падіння ракет одразу виїжджають фахівці піротехнічного підрозділу ДСНС та вибухотехніки нацполіції. Вони огороджують територію, при необхідності евакуйовують людей та оцінюють ситуацію.

“Ми уважно обстежуємо ракету і вже на місцях приймаємо рішення про її знищення, – розповідає Ігор Васьків. – Не завжди умови дозволяють вивезти ракету і ми змушені знешкоджувати її одразу на місці падіння. Якщо є можливість, то піротехніки вивозять ракету якомога далі від населених пунктів”.

Знищують ракети на спеціальних майданчиках. На Тернопільщині в кожному районі є такі місця. Це, як правило, закинуті підривні кар’єри, розташовані не ближче, ніж 10-20 кілометрів від цивілізації.

“Якщо ми бачимо, що вибухова хвиля від ракети може бути сильною, тоді ми закопуємо її в землю, в котлован, аби ґрунт взяв на себе основну детонацію, а уламки не розліталися. Саме таким методом ми ліквідовували ракету, яка впала у ніч з 13 на 14 травня”.

Вибухотехніки звертаються до усіх мешканців Тернополя та області, бути обережними та не ризикувати життям. Ракети, які впали на землю, можуть здетонувати будь-якої миті. Тому підходити до таких предметів, пересувати їх чи розбирати категорично заборонено.

Якщо ви побачили уламки збитої ракети, телефонуйте на “101” та “102”.