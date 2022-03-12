Гемблінг – це галузь, яка постійно розвивається та покращується завдяки технічному прогресу. Перші онлайн-казино з’явилися в мережі у 1994 році, ще десять років знадобилося для розробки мобільної версії сайтів, додатків для гри. Тепер розробники впроваджують на сайтах гральних клубів штучний інтелект, боти, які дозволяють оптимізувати роботу майданчика та врахувати усі уподобання гравців, захистити їх акаунти від інтернет-шахраїв.

Розвиток гемблінг-сфери залежить від інтернет-технологій. Наприклад, власники онлайн казино з виведенням коштів з нетерпінням чекають на підключення швидкісного інтернету 5G, який вже є в Польщі, Австрії, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Німеччині. Враховуючи те, що більшість гравців воліє грати з мобільного, покращене підключення в мережі дозволить розробникам створювати складніші продукти. Поліпшиться графіка та звуковий супровід, стане можливим відтворити максимально реалістичні анімації.

Що змінилося за останні роки?

Перше (і найголовніше для клієнтів) – змінився підхід до відвідувачів майданчиків. Відносини з аудиторією стали відкритішими, внаслідок чого зросла довіра азартної публіки. Якщо раніше гравці з обережністю ставилися до онлайн-гемблінгу, сумнівалися у чесності роботи апаратів, то зараз це питання вирішене – інформація щодо частоти віддачі слотів знаходиться у відкритому доступі. Всі вони працюють за принципом генератора випадкових чисел, а можливість налаштування автоматів працівниками казино не більше ніж міф.

Казино стали клієнтоорієнтованими, їх каталог – різноманітним. Якщо раніше основну частину асортименту займали настільні ігри та «однорукі бандити», то зараз більш актуальні слоти з великою кількістю ліній та барабанів, бонусними раундами та спеціальними символами. Крім того, на гемблінг-ринку відбулися слідуючі такі зміни:

Сьогодні усі дії гравця на сайті казино відстежуються завдяки спеціальним програмам, за активність клуби нагороджують бонусами та очками лояльності.

Розширився список платіжних способів, казино приймають криптовалюту.

З’явилися слоти із прогресивним джекпотом, який накопичується завдяки ставкам декількох гравців.

Користувачам стали доступні ігри з дилерами в режимі реального часу.

Розвинулася сфера мобільного гемблінгу, стали доступні всі функції Особистого кабінету (наприклад, раніше було можливо поповнити рахунок чи отримати кошти лише в повній версії сайту).

Грати в казино можна у месенджері телеграм, соціальних мережах.

Також постійно ведеться робота із забезпечення безпеки платежів в інтернеті, особистих даних клієнтів. Сайти казино використовують сучасні сертифікати захисту інформації, які зберігаються в базах у зашифрованому вигляді. Якщо можливість взлому онлайн-майданчика ще 20-25 років тому представляв реальну небезпеку для клієнтів, то зараз вона повністю виключена.

Що чекати гемблерам у майбутньому?

Розробники не припиняють роботу над графікою апаратів та покращують картинку, допрацьовують вже відомі слоти та випускають нові версії. Нещодавно виробники гральних автоматів почали випускати автомати в 3D (раніше були доступні тільки 2D слоти), цілком можливо, що надалі технологія стане більш досконалою. Також нещодавно з’явилася можливість грати у казино в окулярах віртуальної реальності, для цього створено спеціальні продукти. Розробники відзначають, що гравці все рідше використовують ПК для гри та масово переходять на смартфони. Враховуючи цей момент, велика кількість коштів гральних клубів витрачається на розробку програм для телефонів та планшетів, оптимізується робота мобільної версії. Деякі казино створюють боти у месенджері Телеграм, спрощуючи для клієнтів гемблінг з мобільного. Аналітики стверджують, що це вигідне вкладення, тому що останнім часом користувачі віддають перевагу зручності використання сайту, а не його оформленню.