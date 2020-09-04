З понеділка Тернопіль і сім районів перебуватимуть у червоній зоні епідемічної небезпеки. Відтак у цих населених пунктах, окрім звичних карантинних обмежень, повинні заборонити рух громадського транспорту, діяльність ресторанів і освітніх закладів.

Головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС закликала виконувати карантинні вимоги червоної зони.

«В нас показники досить серйозні і ми відмічаємо ріст захворюваності і ускладнення епідситуації. Якщо взяти показники області, то вони складають 240,2 на сто тисяч населення. Є окремі території, які віднесені до червоної зони, там показники значно вищі. Показники перевищено у місті Бережани, там 734,2, у місті Тернополі – 278,4; у Чорткові – 464, у Бережанському районі – 266; у Бучацькому – 342; в Гусятинському – 342; Теребовлянський – 268; Тернопільський – 326 на сто тисяч населення. Отже, ми бачимо, що у цих районах захворюваність значно вища, ніж межа червоної зони. Карантинні вимоги введені, щоб перервати епідпроцес, зменшити кількість населення, яка контактує між собою».

Нагадаємо, «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено в містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському районах. У м. Кременець та у Борщівському, Заліщицькому, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Шумському районах діятиме помаранчева зона.

Водночас у Тернополі на засіданні штабу для боротьби з коронавірусом прийнято рішення не припиняти навчання у школах та не зупиняти громадський транспорт.

Софія Романська

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