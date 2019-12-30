Десять афоризмів з коментарями.
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Як же можна жити по-людськи, якщо кожен рік – це рік якоїсь… тварюки?!”
Та що ви! Перший-ліпший астролог доведе вам, що отой Білий Щур – вельми симпатична істота.
“Для більшості людей виправитися – означає змінити свої недоліки”
Або ж – перебігти в іншу політсилу.
“Здоров’я без грошей – половина хвороби”
А медична реформа каже, що вони нині не йдуть за пацієнтом… Маю на увазі гроші.
” Шлунок не терпить довгих проповідей”
Незайве нагадування для любителів розлогих тостів.
“Не може добре молитися той, хто погано живе”
Можливо. Але чомусь у храмах доводиться бачити далеко не лише “круті” самозадоволені пики.
“Хто підслуховує інших, почує те, що йому не хотілося б знати”
Справді? Здається, ті, хто підслуховував розмови в кабінетах шефів САП і ДРБ, почули саме те, що хотіли.
“Швидше б Новий рік. Може, нові граблі підвезуть – на старі наступати вже осточортіло…”
Підвезуть. Але, доводилося чути, вже ближче до осені.
“Гроші породжують гроші”
Хаотична забудова їх, мабуть, породжує теж.
“Люди рідко пробачають приниження – вони просто забувають про них”
Отже, не завжди погана пам’ять є недоліком?
“Новий рік – добра нагода залишити деяких людей в старому”
Може, й хотілося б. Але… кому тоді буде нагода сказати якусь гидоту?
Ігор Дуда