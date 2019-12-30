Десять афоризмів з коментарями.

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“Як же можна жити по-людськи, якщо кожен рік – це рік якоїсь… тварюки?!”

Та що ви! Перший-ліпший астролог доведе вам, що отой Білий Щур – вельми симпатична істота.

“Для більшості людей виправитися – означає змінити свої недоліки”

Або ж – перебігти в іншу політсилу.

“Здоров’я без грошей – половина хвороби”

А медична реформа каже, що вони нині не йдуть за пацієнтом… Маю на увазі гроші.

Шлунок не терпить довгих проповідей”

Незайве нагадування для любителів розлогих тостів.

“Не може добре молитися той, хто погано живе”

Можливо. Але чомусь у храмах доводиться бачити далеко не лише “круті” самозадоволені пики.

“Хто підслуховує інших, почує те, що йому не хотілося б знати”

Справді? Здається, ті, хто підслуховував розмови в кабінетах шефів САП і ДРБ, почули саме те, що хотіли.

“Швидше б Новий рік. Може, нові граблі підвезуть – на старі наступати вже осточортіло…”

Підвезуть. Але, доводилося чути, вже ближче до осені.

“Гроші породжують гроші”

Хаотична забудова їх, мабуть, породжує теж.

“Люди рідко пробачають приниження – вони просто забувають про них”

Отже, не завжди погана пам’ять є недоліком?

“Новий рік – добра нагода залишити деяких людей в старому”

Може, й хотілося б. Але… кому тоді буде нагода сказати якусь гидоту?

Ігор Дуда