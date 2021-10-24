Субсидії на житлово-комунальні послуги можуть отримати жителі Тернопільщини. Для цього необхідно підготувати пакет документів та звернутися до управління соціального захисту за допомогою поштового чи онлайн-звязку.

На субсидії можуть розраховувати малозабезпечені жителі краю, – каже заступник директора департаменту соціального захисту населення області Олег Воронка. Уряд затвердив ряд змін при оформленні процедури.

“З початком опалювального сезону з платіжними документами за спожиті комунальні послуги додається ще одна додаткова цифра, але вона є суттєвою — це плата за опалення — теплове опалення, централізоване, плата за природний газ, електроенергію, яка використовується для опалення житлового приміщення. Ті домогосподарства, які розуміють, що їхній сімейний бюджет не витримає такого навантаження, повинні для себе вирішити — звертатися чи не звертатися за житловою субсидією, а я рекомендую звернутися за цим видом адресної допомоги. Звернутися за субсидією можна безпосередньо до органів соціального захисту населення. З першого липня відповідно до всіх урядових рішень таке звернення можливе лише поштовим зв’язком. В інших випадках, якщо ми говоримо про сільську місцевість, то документи на призначення субсидій громадяни можуть подати до сільських, селищних рад, до старостатів, які в свою чергу їх подадуть потім до органів соціального захисту населення або звернутися через центри надання адміністративних послуг громадян. Третій варіант звернення за житловою субсидією можливий в разі застосування електронного цифрового підпису через портал дія, подавши через відповідні програмні комплекси, які є інтегрованими із програмними забезпеченнями Міністерства соціальної політики України”, – пояснює Олег Воронка.

Торік в опалювальний період субсидіями на Тернопільщині користувалося близько ста тисяч жителів краю. Цього року року кількість субсидіантів дещо нижча. Втім, в управліннях соцзахисту продовжують приймати документи на оформлення субсидій.