Мешканці будинків у Тернополі, де встановлені індивідуальні теплові пункти, платять за тепло на третину менше.

За словами керівника ГО «Рада голів ОСББ» Сергія Лупака, ІТП регулюють подачу теплової енергії, а відтак дозволяють платити лише за фактично спожите тепло.

Індивідуальними тепловими пунктами у Тернополі облаштують всі багатоповерхівки. Відтак економити зможуть всі мешканці таких будинків.

«За лютий 2020р., вартість м. кв. опалювальної площі у місті Тернополі становить 27,8153 грн. А у наших будинках, де встановлено ІТП, звісно менше, а саме: Чалдаєва 13 – 18,10 грн./м.кв. економія 34,92%; Чалдаєва 17 – 18,82 грн./м.кв. економія 32,34%. Звісно, це не економія, а оплата за фактично одержане тепло», – пояснює Сергій Лупак.

Додамо, тернополянам перерахують оплату за централізоване постачання тепла і гарячої води за лютий. Пов’язано це із зниженням вартості природного газу.

Софія Романська