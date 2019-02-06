Як здаватимуть ДПА з іноземної мови у дев’ятому класі

05/02/2019 Розмір тексту:

Державна підсумкова атестація у дев’ятому класі цього року поводитиметься із трьох предметів. Обов’язковими є українська мова та математика. А третій предмет, який здаватимуть у школі, визначає педагогічна рада.

Першого лютого до раніше прийнятого наказу внесли зміни і тепер у ньому вказно, що при виборі одного із предметів педрада навчального закладу обов’язково має враховувати побажання учнів. До переліку предметів, які можна здавати входить й іноземна мова. Це може бути англійська, французька, німецька, іспанська. Особливістю ДПА з іноземної мови у дев’ятому класі цього року стало те, що до завдань додали аудіювання. Зробили це для того, щоб учні дізналися як воно проходить і вже в одинадцятому класі були готові до такої форми тестування.

Атестацію з іноземної мови проводитимуть письмово. Треба буде виконати три види завдань: аудіювання, читання та використання мови. Як повідомляють у Міністерстві освіти і науки, матеріали для іспитів підбиратиме вчитель. Для тих класів, які вивчають іноземну мову на рівні стандарту підібрані завдання мають відповідати рівню A2+, а для тих, де мову вивчають поглиблено – рівню В1. Триватиме атестація 60 хвилин.

Аудіювання буде складатися із прослуховування аудіозапису та одного завдання до нього. Для рівня стандарту аудіозапис повинен тривати одну-дві хвилини, а для поглибленого вивчення – три-чотири. Тема обрана для запису має відображати щоденні ситуації спілкування і відповідати віку та інтересам учнів. Це може бути фрагмент радіо-програми, опис чогось, телефонна розмова, прогноз погоди тощо.

Для порівняння, одинадцятикласники, які здаватимуть на ЗНО іноземну мову, повинні будуть виконати 59 завдань різної форми. У них атестація складатиметься із чотирьох частин: розуміння мови на слух (аудіювання) – 16 завдань; читання – 22 завдання; використання мови – 20 завдань; письмо – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Ольга Трач