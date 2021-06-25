Уже давно багато гравців для проведення інтерактивних ставок на спортивні події в букмекерських конторах використовують портативні гаджети (телефони та планшети), тому парі матч вхід мобільна версія користується великою популярністю. Однак на офіційному сайті легального букмекера немає посилання для входу на мобільну версію. У цій беттінговій компанії відсутні наземні ППС, вона приймає ставки на спорт на сайті, через мобільну версію, а також в додатках для Android та iOS (iPhone).

Працює Парі Матч Україна повна версія за ліцензією, що дозволяє онлайн-оператору на території України законно організовувати і проводити азартні ігри в букмекерських конторах і на тоталізаторах. Оскільки у вітчизняній БК Parimatch mobile азартні користувачі грають легально, то основне доменне ім’я не блокується місцевими інтернет-провайдерами. Також адміністрація не реєструє додаткові лінки на робочі дзеркала «Паріматч», тому немає необхідності шукати альтернативний доступ до сайту БК, лінії і особистого профілю. Реєстрація в «Паріматч», ідентифікація особистості і фінансові операції дуже легко проводяться.

Переваги та недоліки мобільної версії БК «Паріматч»

Вхід на Парі матч мобільну версію — «полегшений варіант» офіційного сайту легальної букмекерської контори, яка повністю відповідає не тільки всім вимогам українського ринку онлайн-беттінга, а й потребам сучасних гравців. БК Parimatch mobile по функціональним можливостям аналогічний повної версії і має ряд переваг:

ïстабільна робота на популярних мобільних операційних системах: Android, iOS (iPhone) і Windows Phone;

ïшвидке завантаження меню і лінії онлайн-букмекера;

ïпри використанні планшета або телефону для здійснення інтерактивних ставок на спорт в «Паріматч» відбувається економія інтернет-трафіку;

ïпростота використання, що не вимагає попередніх завантажень і установок додатків;

ïякщо доступ до міжнародного сайту БК «Паріматч» заблокований або відсутній через технічні робіт, то мобільна версія дозволяє обходити заборону і ставити на популярні дисципліни (теніс, футбол, баскетбол, хокей або бокс) навіть в години пік, коли основний сайт перевантажений;

ïбрати участь в акціях, користуватися бонусами букмекерської контори або укласти вигідне парі з високими коефіцієнтами на віртуальний спорт і BetGames;

ïпоповнювати депозит і виводити виграші, використовуючи банківські картки, віртуальні гаманці та електронні сервіси платежу;

ïякщо є гроші на рахунку, дивитися прямі відео-трансляції спортивних матчів;

ïна відміну від повної версії «Паріматч» в мобільному варіанті присутня функція пошуку за ключовими словами.

У мобільній версії БК «Паріматч» є і недоліки, але їх набагато менше, ніж переваг:

ïякщо це міжнародна букмекерська контора «Паріматч», то закритий доступ до азартних ігор в казино парі матч слоти;

ïнемає матч-центру та тоталізатора;

ïпотрібна оптимізація, так як на мобільних пристроях із застарілою ОС відбувається пригальмовування.

Особливості мобільних додатків «Паріматч»

Щоб виконати в легальній БК «Паріматч» вхід в мобільну версію або встановити Парі Матч https://gorilla.in.ua/uk/obzor/mobilnoe-prilozhenie, треба зайти на офіційний сайт і вибрати спеціальну іконку. Мобільна версія дуже зручна. У центрі знаходяться топ-матчі і лайв-події, відсортовані за дисциплінами, які найближчим часом будуть проходити. Меню в нижній частині дозволяє гравцям відфільтрувати види спорту за трьома категоріями:

ï«Спорт» — ще не почалися чемпіонати;

ï«Топ» – найбільш популярні ігри сьогодні;

ï«Мої ставки» – усі ставки гравця;

ï«Вибране» — додані за допомогою вибору групи подій (ліги, Кубки та чемпіонати) або натискання на зірочку конкретного турніру.

У дизайні мобільної версії БК «Паріматч» присутня непомітна колірна гамма, що складається з чорних і жовтих відтінків з невеликим вкрапленням жовтого кольору.

Коефіцієнти і маржа контори «Паріматч» залишаються незмінними. Легко пізнавані іконки видів спорту реалізовані в єдиному стилі і гармонійно доповнюють інтерфейс мобільної версії.

Висновок

Мобільна версія сервісу Parimatch призначена для гри зі смартфонів. Гравцям не потрібно нічого завантажувати — досить зайти на офіційний сайт з телефону, після чого він автоматично адаптується під мобільні стандарти.

У мобільній версії можна користуватися повним функціоналом сервісу Parimatch. Це означає, що гравці можуть робити ставки, виводити виграші і поповнювати рахунок, переглядати результати ігор та інше.