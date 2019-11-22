За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у ІІ кварталі 2019 року, сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 12177 грн, у розрахунку на одну особу – 4170 грн.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Найбільшу питому вагу (86,5%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи. Негрошові доходи, тобто натуральні надходження, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг становили 9,9%, використані заощадження – 3,6%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 10322 грн, у розрахунку на одну особу – 3535 грн. На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили 5619 грн, на непродовольчі товари – 2306 грн, на оплату послуг – 1182 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) – 1215 грн.