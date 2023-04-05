До третього травня триватиме реєстрація на національний мультипредметний тест.

У департаменті освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації радять зареєструватися на іспит завчасно, щоб при необхідності у випускників була можливість виправити неточності.

– З третього квітня до третього травня проходить реєстрація на національний мультипредметний тест, – розповіла Ольга Хома, директорка департаменту освіти і науки ТОВА . – Потенційні випускники мають можливість на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створити електронний кабінет, куди мають внести усі свої персональні дані. Це стосується прізвища, імені, по-батькові, завантажити копії або фотокопії необхідних документів, переглянути і зареєструвати ті навчальні предмети, які вони обирають на НМТ – два обов’язкових і один на вибір. Реєстрацію треба провести завчасно для того, щоб мати можливість внести зміни якщо випускники помітили, що десь помилилися. Важливо також зазначити місце проходження НМТ і вказати ту території, де учень/учениця бажає його проходити. Це може бути, як на території України, так і в 20 пунктах проведення НМТ за кордоном. Усі випускники, які на даний час навчаються дистанційно у закладах освіти України і проживають на території тієї чи іншої країни, мають звернутися до своїх посольств і з’ясувати де є створені пункти тестування, щоб вони могли зареєструватися.

Для всіх охочих зареєструватися для участі в НМТ в Українському центрі оцінювання якості освіти підготували відеоінструкцію з якої вступники дізнаються про те, на що варто зважати під час реєстрації, аби через сім днів мати змогу сформувати в персональному кабінеті сертифікат учасника НМТ 2023 року.