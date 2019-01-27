Як заощадити нерви

27/01/2019 Розмір тексту:

Часто доводиться чути і бути свідком проявів нервозності, невитриманості, а то й просто брутальної поведінки наших обивателів у побутових ситуаціях: в комунальному транспорті, на ринку, просто серед вулиці. Це, звичайно, не додає настрою. А буває, що й сам іноді не стримаєшся та й гаркнеш на когось…

Це – звична ланцюгова реакція поширення негативних емоцій у нашому суспільстві, яке назвати морально здоровим може лише невиправний ідеаліст в рожевих окулярах. А між тим, існує чимало способів довести власну правоту без зайвих нервових затрат і візуальних та звукових ознак, що їх супроводжують: вирячених очей, слини, що бризкає з рота і дикого крику. Треба лише знати ці способи. От, приміром, не видав вам хамуватий водій у маршрутці квитка. Навіть на вашу вимогу. Ну, не захотів – і все. Тож ви не беріть, як мовиться, дурного до голови і чогось надто тяжкого в руки, а натомість дійте ефективно і головне – просто. Як радять юристи. В отій простоті – запорука вашого успіху. По-перше, зверніться до відповідного управління Держпродспоживслужби (в письмовій формі) і повідомте про порушення законодавства перевізником. По-друге, зверніться (теж бажано в письмовій формі) до відповідного управління Державної фіскальної служби України і знову ж таки повідомте про порушення перевізником законодавства. Як наслідок, згадані управління проведуть перевірку і повідомлять про її результати вам, як заявнику.

Усе, як бачите, ідеально просто і, що найголовніше, не забере у вас багато часу. Написали одну заяву, другу, занесли у відповідні управління, знайшли там відповідальних осіб, передали їм заяви та й по всьому. Їздите далі в маршрутках, “перегиркуєтеся” з недисциплінованими “шоферюгами” і – чекаєте на відповідь про результати перевірки. Чого ви кривитися чи іронічно посміхаєтеся? Вам же знаюча людина компетентно радить, як діяти, щоб і нерви свої вберегти, і хоча б моральне задоволення від доведення власної правоти отримати. Кажете, доки пройдете всі ці митарства, то часу і нервів витратите більше, ніж у тій злощасній маршрутці? Ну, то ваша справа. І ваші нерви.

Ігор Дуда