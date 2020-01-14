Порушення базових правил експлуатації кухонної техніки часто призводить до її передчасного виходу зі строю. Недбале ставлення до рекомендацій виробника та застережень з користувацької інструкції може стати фатальним навіть для найякіснішого та найпотужнішого блендера.

Що можна робити під час використання техніки, а яких дій краще уникати? Відповіді на ці питання представлені нижче.

5 порад, які допоможуть продовжити строк експлуатації стаціонарного або ручного блендера

Для того, щоб блендер прослужив якомога довше, необхідно дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Захист від механічних пошкоджень

Найчастіше причиною виникнення збоїв у роботі електричних блендерів слугує порушення цілісності чаші або металевих насадок. До появи тріщин чи сколів на їхній поверхні може призвести:

– випадкове падіння з великої висоти;

– сильний удар або вібрація;

– використання неякісних запчастин.

Щоб уникнути неприємних «сюрпризів», необхідно використовувати лише високоякісні оригінальні насадки та захищати кухонну техніку від небезпечних механічних впливів.

Чудове розв’язання проблеми – експлуатація пристрою, корпус якого виготовлено зі стійкого до пошкоджень матеріалу. Замовити такий блендер RUSSELL HOBBS можна тут.

Використання стабілізатора напруги

Щоб моторний блок блендера не згорів через прояви нестабільності електричної мережі, необхідно використовувати спеціальні засоби захисту. Оптимальний варіант – зручний та компактний стабілізатор, який підключається до звичайної розетки і нормалізує напругу. Додатково він захищає блендер (або будь-який інший кухонний девайс) від впливу токів короткого замикання, перевантаження та стрибків температури.

Додавання рідини під час подрібнення твердих продуктів

Щоб блендер швидко та без неприємних наслідків подрібнював горіхи, насіння, кавові зерна або інші тверді продукти, необхідно додавати до них невелику кількість рідини (наприклад, звичайної питної води або рослинного молока). Ця маніпуляція зменшує навантаження на двигун блендера та захищає ножі або насадки від передчасного зношування.

Видалення кісточок з фруктів та ягід

Звичайна вишнева кісточка у кращому випадку може стати причиною затуплення ножів блендера, а в гіршому – призвести до виходу кухонного гаджета зі строю. Саме тому ягоди та фрукти перед подрібненням слід ретельно чистити та нарізати на шматки приблизно однакового розміру (якщо мова йде про великі плоди).

Дотримання рекомендацій щодо максимального завантаження чаші

Заповнювати чашу стаціонарного блендера продуктами потрібно приблизно на дві третини. Краще не порушувати це просте правило, оскільки постійне переповнення чаші рано чи пізно відіб’ється на швидкості та якості роботи електричного кухонного пристрою. Ще один секрет тривалої безперебійної роботи блендера – належний догляд (миття і ретельна сушка) після кожного використання.