Прокуратурою області проведено перевірку додержання вимог законодавства щодо забезпечення профілактичних і протиепідемічних заходів у зв’язку із поширенням COVID-19, а також дотримання норм санітарії і гігієни в ДУ «Чортківська УВП (№26)».

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко особисто проінспектував заклад, повідомляють у прес-службі прокуратури.

Під час обходу перевірено забезпечення контрольно-пропускного режиму із застосуванням температурного скринінгу та допущенням лише за наявності індивідуальної медичної маски. Також здійснено огляд чергової та медичної частини, приміщень харчоблоку та інших допоміжних приміщень.

З огляду на виявлення ряду порушень, прокурором області надано вказівку щодо забезпечення суворого виконання санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) та виконання наказів і розпоряджень виконавчої влади.