З кожним роком перспектива навчання та роботи в Польщі усе більше приваблює наших громадян. Традиційно їздять на сезонні підробітки західні українці та студенти.

Вільне володіння польською необхідне у першу чергу для молоді, яка бажає здобути вищу освіту в польських вузах, будувати кар’єру та життя закордоном, відкрити у Польщі власний бізнес, здобути досвід за програмами обміну і стажування, отримати сертифікат про навчання європейського зразка, зрештою – розвивати мовознавчі здібності.

Навіщо вивчати польську?

Знання польської – перепустка для швидкого отримання карти поляка, що надає її власникові права на безкоштовне медичне обслуговування та навчання, офіційне працевлаштування, ведення підприємницької діяльності, отримання стипендії та фінансової допомоги, отримання візи й чималої кількості пільг. Аби стати власником документу, заявникові потрібно досконало володіти мовою на рівні не нижчому B2 та підтвердити свої знання під час співбесіди з консулом.

Серйозно зайнятися мовою у шкільному віці радять майбутнім перекладачам. Осягнення польської за власним бажанням – внесок у саморозвиток. Для цього стане у нагоді репетитор польської мови у м. Тернопіль.

Різноманітні способи вивчення мови

На сьогоднішній день існує близько 10 загальновідомих методів опанування іноземною мовою. Кожен має певні переваги та недоліки, проте в комплексі декілька підходів дають блискучий результат. Тож ознайомимося з найтиповішими способами навчання:

· самостійне вивчення з допомогою підручників та відеоуроків;

· відвідування курсів, які мають групові заняття;

· персональний викладач польської;

· користування спеціальною технікою «Самовчитель»;

· проходження тематичних відеокурсів онлайн;

· скачування та застосування особливих мобільних додатків;

· спілкування з корінними носіями мови;

· відвідування безкоштовних занять при костелах та товариствах поляків

Стосовно дітей та підлітків, то найефективнішим варіантом стане репетитор, а також курси польської мови в м. Тернопіль. Оскільки навчання дітей не відзначається достатньою самостійністю та мотивацією, слід зацікавлювати юних пізнавачів польської культури участю у різних цікавих заходах, зокрема концертах. Останні проводяться переважно при релігійних осередках поляків.

Різниця у вивченні польської самостійно та з репетитором

Опанувати мовою самотужки здатні лише надзвичайно цілеспрямовані й вольові люди. Заняття з приватним педагогом відзначаються суттєвими перевагами, проте коштують недешево. Приміром, ціна за урок, яку пропонує репетитор з польської мови в м. Тернопіль, складає 120-200 грн/год.

Тож визначимо характерні особливості кожного методу навчання, а заразом їхні хиби й принади.

· Самостійне вивчення не обмежує у виборі курсів та програм.

· Приватний учитель зможе скласти адаптований до потреб учня навчальний план та забезпечити якісними матеріалами.

· Індивідуальне навчання економить час і гроші.

· Навчання з педагогом допоможе поставити правильну вимову й підтягти граматику.

· Студент-самовчитель не має можливості об’єктивно оцінити свій рівень, поліпшувати розмовну польську.

· Репетитор постійно коригує досягнення учня, допомагає розвинути діалогічне мовлення.

Приватні заняття краще обрати тим, хто планує вступати у польські вузи, обіймати офіційні посади і взагалі вивчати мову серйозно. Самонавчання – хороший вихід для сезонних заробітчан, майбутніх учасників міжнародних програм обміну, туристів.

Почніть вивчати польську вже сьогодні

Принципово важливо вміти поєднувати різні тактики, а також чергувати практику читання, говоріння та письма, у чому допоможе репетитор. Польська мова в м. Тернопіль доступна для вивчення з використанням найнесподіваніших підходів – від приватних уроків до любительських розмовних клубів.

Якщо на горизонті маячить мрія пов’язати своє майбутнє з Польщею, дійте невідкладно:

· визначайтесь з метою осягнення мови;

· підберіть кілька методів навчання;

· комбінуйте різні підходи та об’єм навантаження;

· допомога репетитора – запорука високого та швидкого результату;

· самостійна робота має бути присутня в усіх обраних вами методах

Статтю підготувала Оксана К., репетитор та учитель польської мови.

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