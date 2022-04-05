Учням дев’ятих та одинадцятих класів, які переселилися до Тернопілля, в обласному управлінні освіти рекомендують зареєструватися у місцевих школах. Таким чином вони отримають документи про загальну середню освіту і зможуть подавати документи на вступ до вищих навчальних закладів.

– Є методичні рекомендації до окремих питань завершення навчального 2021/2022 року, – каже Ольга Хома, начальник управління освіти і науки ТОДА. – Вони стосуються не тільки закладів комунальної форми власності, але й приватної. Найбільш актуальні вони для випускників та педагогічних працівників. Завершення навчального року в першу чергу дуже важливе для випускників дев’ятих та одинадцятих класів. Багато закладів освіти зруйновані і багато учнів, які проживають на території області не зможуть отримати навіть поточних оцінок, які вони мали у першому семестрі та частково в другому. Тому рекомендуємо учням 9 та 11 класів зареєструватися у закладах освіти Тернопільщини. Так вони зможуть по поточних оцінках, по співбесіді, по контрольній роботі отримати хоча б одну оцінку. У результаті діти отримають свідоцтва про базову загальну середню освіту і матимуть можливість вступати у ВНЗ. Сьогодні навіть прийнятним є те, що у свідоцтві про загальну середню освіту може не бути середнього балу, а тільки запис «зараховано», і це також дасть можливість учням вступати у вищі навчальні заклади.

У свідоцтві про освіту у графі з оцінкою ДПА буде записано «звільнений/звільнена», оскільки атестація відмінена. Але це також дає можливість учням складати тестування, щоб вступити у вищий навчальний заклад. Якщо ж випускник планує вступати на платну форму навчання, то достатньо буде написати у заклад вищої освіти мотиваційного листа.