Сім тисяч чотириста тридцять п’ять закордонних паспортів оформили працівники Управління державної міграційної служби у Тернопільській області у жовтні. Часто люди цікавляться чи можна виготовити цей документ для немовлят. Тому у відомстві дали роз’яснення щодо цього.

– Обмежень за віком для виготовлення закордонного паспорту немає, – повідомляють в Управлінні ДМС в Тернопільській області. – Із першого дня народження діти можуть мати свій паспорт для виїзду за кордон. Подавати документи на виготовлення біометричного паспорта для дитини мають її батьки. Для цього необхідні такі документи: свідоцтво про народження дитини; паспорт одного з батьків; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством платежів або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів; попередній закордонний паспорт дитини (за наявності).

Щодо фотографії дитини, то є два варіанти. Дитину до 12 років можна безкоштовно сфотографувати у підрозділі ДМС, якщо вона зможе спокійно дивитися в камеру і не боїться фотоспалаху. Що стосується немовлят, то необхідно подати для сканування одну кольорову матову фотокартку. Вимоги до фото такі: розмір 10х15 сантиметрів; зображено 70% обличчя; білий фон, ніяких сторонніх предметів; чіткі контури; без дефектів.

Заяву для оформлення закордонного паспорта особі, яка не досягла 16-річного віку, подає один із батьків. Заява для оформлення паспорта особі, яка досягла 16-річного віку, подається особисто. З 12 років обов’язкова присутність дитини, як при оформленні, так і при видачі документів. У службі також нагадують, що 14-річні діти можуть скористатись послугою одночасного оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. В рамках цього оформлення заява подається особою з 14 років особисто. У разі виникнення додаткових запитань можна звернутися за номером “гарячої лінії” (0352) 27-13-89.