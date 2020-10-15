Лишень прості компоненти. Те, що можна придбати в будь-якому магазині побутової хімії чи в аптеці. Простий рецепт, розроблений спеціалістами Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. Ефективна формула, здатна дезактивувати більшість відомих хвороботворних мікроорганізмів. У тому числі − коронавіруси різних типів.

Головний інгредієнт

Кращою речовиною що дезінфікує вважається звичайнісінький етиловий спирт. Той самий, що використовується в харчовій промисловості. Звичайно, що є й інші речовини. Наприклад, той самий хлоргексидину біглюконат, який так полюбляють промислові виробники.

Проте, інші компоненти або коштують значно дорожче від етанолу, або ж їх придбати в достатній кількості дуже складно. Тому не потрібно винаходити велосипед. Тим більш, що спеціалісти ВООЗ рекомендують брати саме етиловий спирт. Не має значення, буде це харчовий чи медичний. Головне, що концентрація складала не менше 96%.

Пам’ятайте, що спирт продається переважно в 5-літровій тарі.

Допоміжні компоненти

Також у ВООЗ рекомендують додавати до дезінфікуючого розчину ще й перекис водню. Він здатен допомогти боротися з мікроорганізмами та їх спорами, які можуть витримати дію спирту. У наш час така допоміжна дія дуже потрібна. Адже саме зараз починаються сезонні хвороби. Підхопити грип на додачу до коронавірусу − дуже небезпечно.

Крім перекису водню варто додати ще й гліцерин. Так, той самий звичайнісінький гліцерин, який виробники косметики вносять у склад чи не всіх найменувань своєї продукції. Він робить дуже важливу дію − зволожує шкіру. Тоді вона не пересихає під дією спирту та не розтріскується. Використання антисептику, що містить гліцерин, не викликає ніяких неприємних відчуттів.

Останній компонент − вода. Її присутність потрібна лишень для того, щоб довести концентрацію етанолу до потрібного рівня. Тому можна брати навіть не дистильовану воду. Це не має принципового значення.

Правильне змішування

Запам’ятайте пропорцію компонентів на 1 літр готового розчину:

Етиловий спирт − 0,8333 л. Перекис водню − 0,0417 л. Вода − 0,1105 л. Гліцерин − 0,0145 л.

Перемішувати це все необхідно струшуючи посудину. А не за допомогою ложки чи іншого предмету. Адже головні компоненти мають властивість швидко випаровуватись навіть за кімнатної температури. Процес змішування можна робити навіть в тій самій посудині, в якій ви будете потім зберігати готовий продукт. Важливо, аби вона щільно закривалась.

Розумне використання

Не жалійте антисептик на за яких умов. Головне, щоб ви кожного разу знезаражували руки, та поверхні, яких ви торкаєтесь. Навчіть це робити ваших дітей. У вас завжди має бути при собі достатня кількість розчину. Інакше втрачається весь зміст використання.

Бережіть очі від потрапляння у них спиртового розчину. Щоб не сплутати антисептик з продуктами харчування та напоями, додайте до нього невелику кількість якогось барвника. Але небагато, щоб потім не залишати плями на одязі.

Краще готувати антисептик в такій кількості, щоб його з запасом вистачало на всіх членів родини на тиждень. Будьте здорові та бережіть своїх рідних.

Джерело – https://spirt-opt.top