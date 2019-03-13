Як виглядатиме Привокзальний майдан у Тернополі? ФОТО

13/03/2019 Розмір тексту:

До кінця 2019 року у Тернополі планують реконструювати площу перед головним залізничним вокзалом – Привокзальний майдан.

Ескізну пропозицію Тернопільська міськрада замовила в місцевого архітектора Івана Кіпіша, повідомляє 24 Канал.

В мережі з’явилась візуалізація реконструкції, на якій видно, як зміниться площа перед вокзалом.

З ескізів помітно, що на Привокзальному майдані буде передбачена велодоріжка, з’явиться накрита зона для очікування таксі, місця для парковок.

За словами архітектора, головним завданням проекту було забезпечити прямий доступ пішоходів та велосипедистів із головного входу у вокзал до прилеглої вулиці Чорновола, пише “Хмарочос“.

Зміниться також рух транспорту. Ліворуч від входу у вокзал буде передбачено майданчик для зупинки автомобілів у режимі kiss and ride.

У планах реконструкції площі також впорядкування МАФів, які зараз працюють перед вокзалом. Їх планують знести, натомість торговельні точки об’єднають у торгові павільйони.