Новий міський парк планують закласти у мікрорайоні №14, що обмежується вулицями Тарнавського, Володимира Великого, Липницького, Київська. Займатиме він 10,5 гектарів.

У квітні в міській раді оголосили відкритий всеукраїнський конкурс на кращий ескізний проект нового парку, а в липні відбулася презентація та конкурсний відбір поданих проектів. Усього на конкурс подали чотири проекти: два тернопільські і два київські. Журі конкурсу визнало кращою роботу тернопільської команди фахівців: Сергія Гори, Наталії Гори та Назарія Тувакова. Відповідно до рішення виконкому, яке прийняли у кінці серпня, вони отримають 15 тисяч гривень, як переможці конкурсу. 10 тисяч гривень отримають автори, які зайняли друге місце і ще по 2,5 тисячі гривень отримають ще двоє учасників, які розділили третє місце. Яким же буде новий парк розповів начальник управління містобудування, архітектури і кадастру Василь Бесага.

– Це буде сучасний відпочинково-розважальний парк зі застосуванням технологій Smart Sity, – каже Василь Бесага. – Це буде технологічний парк із застосуванням енергозберігаючих технологій, із заправкою для електромобілів. Задум такий, щоб це було місце, де кожен зможе знати собі заняття, відповідно до вподобань. Там заплановані різні спортивні зони: футбольне поле, скейт-майданчик, велотраса, майданчик силових тренажерів, ігрові майданчики для дітей різного віку. В центральній частині буде великий виставковий центр із залами для виставок різного профілю у вигляді соняшника, що символізує життя. Передбачено облаштувати «сухий» фонтан і сад квітів, зелені амфітеатри, тощо. Запропонований переможцями проект може дещо змінитися, адже при реалізації вони мають врахувати і вимоги міської ради, і побажання членів журі. Порівняно з іншими парками в місті він невеликий. Коли питання створення парку було виставлено на сайті консультацій з громадськістю, то люди давали свої пропозиції щодо того, яким він має бути. Зібравши всі звернення і побажання, в умовах конкурсу передбачали, що він має бути сучасним, розважальним, там і зелені багато буде.

Ольга Трач

Фото зі сторінки Сергія Гори у «Фесбуці»