Півтора року у Тернополі діє “Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини”, що на вулиці Медовій, 5.

Створений він Тернопільською обласною радою з метою збереження і вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної культури, пов’язаних із національно-визвольною боротьбою українського народу та є культурно-освітнім і науково-дослідним закладом Тернопільської області. Керує установою Євген Філь.

Що було зроблено за ці півтора року працівники музею відобразили у фотоальбомі. Ініціатором його видання став директор закладу. Для створення фотоальбому дизайнери Анна Гіренко та старший науковий співробітник Юрій Заблоцький використали світлини надані Іваном Пшоняком, Миколою Василечком та Ігорем Гомзяком. Його презентують у музеї 4 червня о 12.00.

Також буде презентовано проект реконструкції благоустрою примузейної території зі встановленням скульптури “Свята Покрова – опікунка українського війська”. Її автором став творець пам’ятників встановлених в Україні, Канаді, США Петро Кулик.

Під час презентації фотоальбому розкажуть і про створення нового відділу у музеї, присвяченого Революції Гідності та російсько-українській війні.

У зв’язку із карантинними заходами кількість учасників презентації обмежена, тому бажаючим взяти у ній участь треба попередньо зголоситися за номером 067 354-84-48, або електронним листом: muzeum1909@ukr.net. Заявки приймаються до 11.00 четвертого червня.

Ольга Трач