Приблизно 2% населення планети – близнюки. Поява подвійного щастя у сім’ї одночасно створює подвійні турботи: одяг, харчування, підгузки, гігієна. З двома окремими колясками одному з батьків на прогулянці не справитися, потрібна якісна коляска для двійні. На які характеристики звернути увагу під час онлайн-купівлі першого транспортного засобу в інтернет-магазині Avtokrisla?

Головні критерії вибору коляски для двійні

Кожна сім’я має свій темп життя, місця прогулянок, склад сім’ї. Складіть список особистих переваг та власних об’єктивних даних:

наявність/відсутність власного автомобіля;

максимально допустимі габарити візка з урахуванням ширини під’їзду, дверей, сходів, ліфта;

спосіб розташування колисок: книжка чи трамвайчик;

комплектація: люлька / прогулянковий блок / автокрісло / москітна сітка / навіс від дощу, захист від ультрафіолетового випромінювання / знімні чохли;

вік, вага, габарити дітей;

де гуляєте – в парку, асфальтом, газоном, часто подорожуєте;

оптимальний об’єм системи зберігання.

У каталозі онлайн-магазину Avtokrisla – унікальна система фільтрів. Тут є коляски для високих батьків, ексклюзивні моделі, пошук за брендом, віком, регулювання ручки, типу коліс та гальм.

Прогулянкові візочки для новонароджених близнюків

Відрізняються широким кутом розвороту, до 170-180°, підвищеним рівнем амортизації, багатошаровою системою безпеки малюка, спеціальними вкладишами надійної фіксації немовляти. У перше півріччя життя спадкоємців можна коляску не купувати: досить адаптованих автокрісел та складеної рами на кшталт Snap N Go.

Популярні моделі колясок для новонароджених у колекції онлайн-магазину Avtokrisla:

Bebetto 42 New – удосконалена модель польського бренду з двома люльками для новонароджених та двома прогулянковими блоками для дітей від 6 місяців;

Junata Glow – маневрена модель для двійні, колеса антишок, 6 ступенів амортизації, люльки у формі діаманта, UPF 50+.

Оптимальний варіант подарунка для сім’ї з двома новонародженими – універсальна модель-трансформер, яка прослужить до 4 років. Автокрісла входять у комплект або купуються окремо та кріпляться за допомогою адаптерів.

Прогулянкові коляски для близнюків та погодок

Різниця дітей у 1-1,5 року потребує особливих технічних рішень. Модель Emmaljunga NXT Twin має надійну раму з унікальним алюмінієвим шасі, двома типами положення ручки, можливістю комбінувати різні варіанти колисок і прогулянкових блоків під потреби сім’ї.