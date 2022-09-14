Магістральні системи очищення рідини користуються величезною популярністю у питаннях водопідготовки. Такі фільтри встановлюються у трубопроводах, забезпечуючи швидке та якісне видалення шкідливих домішок зі складу рідини. При цьому їхня продуктивність буде значною мірою втрачена, якщо не виконувати своєчасну заміну картриджів. Про особливості вибору цих елементів системи ми зараз розповімо.

Критерії вибору картриджів для магістральних фільтрів

Якщо ви шукаєте якісні картриджі для магістральних фільтрів, хороший вибір пристроїв можна знайти в інтернет-магазині filter.ua. При цьому важливо звернути увагу на такі моменти:

типорозмір колби;

виробник;

Тип фільтра.

Що стосується типорозміру, тут все просто – вам слід підібрати колбу, яка буде відповідати саме магістральному фільтру. У плані виробника краще віддавати перевагу суміжному бренду, проте «мікс» ніхто не забороняє, особливо у разі купівлі якіснішого фільтруючого елемента. Вибір виробу за типом системи потребує більш детального освітлення.

Фільтр механічного очищення

Для таких моделей випускаються картриджі з:

спіненого поліпропілену – видаляють окалину, іржу, пісок та інші великі домішки;

поліпропіленової нитки – виконують ті ж дії, але не знижують тиск води;

целюлози чи поліестеру – забезпечують очищення великих обсягів води.

Для дачі або котеджу підходить третій варіант, тоді як перші два розроблені для квартир.

Очищення від сполук органіки та хлору

У таких системах використовуються сорбційні фільтруючі елементи з активованим вугіллям як основна діюча речовина. Виробники пропонують картриджі з гранульованим чи пресованим вугіллям. Перші пропонують низьке падіння тиску, тоді як другі – найкращу здатність фільтрувати.

Очищення від марганцю та заліза

Такі фільтри комплектуються з незалізним завантаженням, яке дозволяє якісно видаляти залізо. При цьому вони швидко забиваються та потребують своєчасної заміни. Також існують поліпропіленові моделі, ефективність яких трохи нижча, але тривалість служби вища.

Пом’якшення води

Фільтруючі елементи для пом’якшення рідини вимагають найчастішої заміни, оскільки жорстка вода швидко ушкоджує мембранний шар. Розібра