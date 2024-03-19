Верстати з числовим програмним керуванням буквально змінили всю галузь металообробки. Завдяки цьому обладнанню значно підвищилась точність та швидкість виробництва. За ним не потрібен суворий контроль з боку оператора, який вимагається при роботі з ручним аналогом. Тобто унеможливлюється випадкова помилка, викликана людським фактором. До того ж обладнання може довго працювати без перерв, має високу точність, якої не можуть досягнути навіть найдосвідченіші майстри. Це вже не говорячи про швидкість виконання завдань.

Логічно, що такі верстати будуть коштувати дорожче. Проте на https://abplanalp.ua/ru/frezernye-stanki-chpu/ можна знайти чудові моделі за прийнятною ціною. Проте в будь-якому випадку важливо правильно обрати устаткування.

Габарити заготовок

Щоб отримати якісний результат, потрібно за один раз пройти всю поверхню, що підлягає обробленню. В іншому випадку може постраждати точність, до того ж доведеться витрачати час на пере налаштування обладнання. Щоб цього не сталося, варто зрозуміти, заготовки яких розмірів потрібно буде обробляти, і від цього вже відштовхуватись.

Також варто враховувати, як за висотою ходить шпиндель, адже від цього залежатиме, якої товщини метал можна буде обробляти.

Портал

Це надважливий параметр, що впливає на стійкість інструменту під час робочого процесу. Тобто від нього залежить якість обробки. Останнім часом все більше порталів стали робити алюмінієвими, проте найвищу жорсткість можуть забезпечити лише чавунні елементи.

Шпиндель

Наразі найдорожчий вузол фрезерного верстату – це електричний шпиндель. Щоб він прослужив якомога довше, не потрібно заощаджувати і купувати шпинделі невідомих виробників. Якщо він вийде з ладу, то вас чекатиме дорогий ремонт, що точно перевищить різницю в переплаті за більш якісну деталь.

Крім бренду, варто звернути увагу й на потужність, яку треба обирати з огляду на те, який матеріал буде оброблятися. Ще й треба додати певний запас по цьому параметру. Наприклад, якщо ви збираєтесь працювати з деревиною, пластиком чи МДФ, може знадобитися обладнання потужністю від 0,8 до 3,2 кВт, що залежатиме від розмірів і глибини обробки.

Щоб продовжити роботу шпинделя, він може бути оснащений системою охолодження. Якщо в роботі використовуватиметься камінь або кольоровий метал, то краще віддати перевагу охолодженню рідиною. А от для деревини цілком вистачить повітряного.

Для підвищення продуктивності, можна вибрати обладнання з двома шпинделями. Проте воно буде коштувати значно дорожче.

Двигуни порталу

Зазвичай використовують крокові або серводвигуни. Перші дешевші та економічніші, проте мають велику похибку і не дуже швидкі. Серводвигуни точніші, швидші, але дорожчі.

Автоматична зміна інструменту

Перш ніж купувати обладнання, потрібно зрозуміти які інструменти будуть потрібні для роботи. Якщо їх доведеться змінювати рідко, то можна обійтись і звичайною ручною заміною. Якщо ж роботи регулярно змінюються, то доцільніше обрати автозміну.

Керування

У випадку з верстатами з ЧПК, вони можуть керуватися за допомогою стороннього комп’ютера чи вбудованого. В другому випадку вони матимуть спеціальну стійку з дисплеєм та пультом. Перший варіант дає більше можливостей роботи, проте в другому підвищується стабільність виробництва, адже в такому випадку пульт керування повністю інтегровано в верстат та кращу взаємодію. Також при виборі обладнання для виробництва, потрібно одразу подбати про його обслуговування. Варто вибирати ті моделі, в яких є доступна сервісна підтримка.