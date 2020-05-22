Вибір спортивного костюма – головне завдання для любителів активного відпочинку і проведення часу.

Якщо домашнім посиденьок або походам в ресторан ви віддаєте перевагу вечірню пробіжку, катання на велосипеді, вигул собаки або йогу, то тоді вам терміново потрібно сюди: https://bolf.ua/rus_m_Мужская-одежда_Спортивные-костюмы-1904.html. Тут ви знайдете спортивний костюм на будь-який смак.

Де прийнятно носити спортивний костюм

Строгих правил носіння спортивного костюма немає, так як цей наряд призначений для тих, хто звик відчувати себе комфортно. Однак деяких норм все ж слід дотримуватися.

Незважаючи на те, що спортивні образи вже давно щільно перетинаються з діловим або навіть класичним стилем, важливо бачити цю рису і не переступити її, інакше ви ризикуєте виглядати нерозумно.

Даний вид одягу практичний і дуже зручний, тому він так полюбився усіма нами. Тому багато хто використовує його в якості домашньої форми. Так само він відмінно підходить для вечірніх прогулянок по алеї, парків, скверів.

Що може бути краще, ніж похід на пікнік? Для такого випадку спортивний костюм підходить як не можна до речі.

Для занять йогою передбачені окремі види спортивного одягу, тому відправлятися в турпохід в такому вигляді – не найкраща затія.

Популярні кольори серед чоловічих спортивних костюмів

Для чоловічого вбрання завжди була краща стриманість і помірність, тому багато хто зупиняє свій вибір на класичних темних, сірих або темно-синіх тонах.

Однак в даному випадку ви можете поекспериментувати, вибравши собі кольоровий яскравий костюм. Чому саме в спортивному образі, запитаєте ви. Все просто: спорт привертає до себе людей, а вибравши костюм незвичайного кольору, ви зверніть на себе увагу і будьте впевнені, що увагу це буде носити виключно позитивний характер. Тому сміливо вибирайте той колір, який в звичайному образі ви б не наважилися використовувати.

Критерії вибору чоловічого спортивного костюма

Вибираючи спортивний костюм, варто дуже ретельно перевірити його на якість. Адже купивши неякісну модель, ви ризикуєте відчувати дискомфорт і незручність під час носіння.

На що слід звернути увагу при виборі костюма:

Якість швів. Це дуже важливий показник. Саме від нього залежить те, як довго він вам прослужить. Купивши модель з добре прошитими швами, ви можете спокійно тренуватися, не побоюючись почути тріск своїх штанів під час прогулянки або тренування.

Матеріал. Від того, який матеріал ви виберете, залежить стан вашого тіла. Натуральні матеріали краще всього пропускають повітря, забезпечуючи повноцінну циркуляцію повітря. Не варто забувати про те, що невелика кількість синтетики поліпшить показники еластичності і довговічності вашого костюма. 5-10% синтетичних матеріалів гарантують вам кращу зносостійкість.

Ну, і, мабуть, найважливіше – розмір. Вибір розміру спортивного костюма є ключовим моментом, так як від нього залежить остаточний комфорт. Адже навіть костюм найвищої якості не принесе вам задоволення від носіння, якщо буде обраний неправильно.