В мережі багато рекомендаційних статей, що можуть допомогти визначитися з конкретною моделлю авто для бізнесу. Але це лише верхівка айсбергу.

Перш ніж купувати машину для підприємництва, варто проаналізувати багато критеріїв. На що саме звернути увагу під час вибору комерційного автотранспорту? Про це ми запитали у представників автодилера Fiat Professional, адже авто цієї марки лідирують за попитом для комерції.

Для чого бізнесу авто

Перше, що варто врахувати, тип перевезень, тобто навіщо вам комерційна автівка? Доставляти невеликі вантажі, надавати послуги трансферу чи таксі, перевозити фахівців разом з обладнанням на об’єкт залежить від виду діяльності фірми. На кожен вид перевезень є тип автотранспорту: вантажний, вантажно-пасажирський на різну кількість місць, пасажирський, шасі.

До речі, популярність “Фіатів”, як комерційних “конячок”, зумовлена саме широким модельним рядом. Автовиробник зумів закрити всі потреби бізнесу для будь-якого типу перевезень. Наприклад, Fiat Doblo Cargo – типовий представник вантажної автівки, ще й має найкращий показник вантажності у своєму класі – до 1005 кг. А на базі Fiat Ducato взагалі можливі різні варіації: від вантажно-пасажирського на 9 осіб до вантажівки з платформою для перевезення 2 тонн вантажу.

Який мотор вибрати

Для досвідчених кермувальників велике значення має наявність у комерційних автівках різних варіацій двигуна. Тобто спочатку ви визначитеся з моделлю, а вже потім міркуєте, який двигун вибрати, а не навпаки. Автівки для бізнесу оснащують різними моторами: дизельними, бензиновими, навіть газовими. Обсяг двигуна та крутний момент також відрізняються.

“Лінійка двигунів нового Doblo Cargo має в собі не менш як 7 силових агрегатів. Майбутній власник має змогу підібрати максимально вдалий мотор для себе, стилю керування, виду перевезень, враховуючи їзду містом чи автотрасою”, – роз’яснили автоексперти з компанії Fiat Professional.

Які технічні характеристики також мають значення

Варто виділити ще три потенційно важливі вимоги для бізнес-авта, а саме надійність, ліквідність та економічність.

Тож покупцеві варто проаналізувати, скільки машина “з’їдає” за 100 кілометрів автошляху містом та трасою, як сильно машина втрачає в ціні за роки користування (залежить від бренду), прочитати відгуки власників стосовно надійності тощо.

За готівку чи в кредит?

Коли настає гостра потреба у власному авто для бізнесу, підприємцеві варто обрати один з двох варіантів:

придбати вживану автівку з рук за кілька тисяч доларів;

купити нову з салону в кредит.

Обидва способи вирішують питання нагальної потреби в засобі пересування: авто можна отримати тут та зараз, в тому числі кредитне. Тому потрібно самостійно для себе проаналізувати переваги та недоліки кожного з цих варіантів.