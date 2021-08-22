Напевно, кожному доводилося відчути себе в такій ролі, і кожен може засвідчити: це відчуття не віднесеш до найприємніших. Особливо в тих випадках, коли ти, здавалося б, робиш все згідно з правилами, як належить і міг би принаймні розраховувати на те, що й інші чинитимуть так само. Міг би, але…

“У тобі, напевно, сидить німецький сперматозоїд”, – сказав колись один мій знайомий, жартома відзначивши тим мою, можливо й надмірну, дріб’язкову педантичність в деяких питаннях і намагання (теж, мабуть, надмірне) дотримуватися встановленого порядку і правил. Згоден – це, можливо, свідчить про мою обмеженість, догматизм, відсутність внутрішньої свободи і таке інше. Проте залишуся при своєму переконанні: якщо існують правила – їх слід дотримуватися.

Одягаю, як цього вимагає напис на вхідних дверях, маску і входжу в невеличкий магазинчик. А всередині одразу ж виникає враження, що повернувся у часі на декілька років назад, коли про коронавірус ще й не чув ніхто. Або ж – перенісся на “енну” кількість років у майбутнє, коли COVID-19 стане (хочеться вірити) не більш небезпечним, ніж звичайний нежить. Дві відвідувачки стоять одна за одною – без масок і без будь-якого натяку на рекомендовану дистанцію. Продавщиця саме зайнята священнодійством зважування круасанів і звернути увагу покупців на це недотримання встановлених норм не може. Тим більше – не має на це морального права, оскільки сама теж обходиться без маски. Поки це триває, до крамнички входить шафоподібне створіння в шортах, з-під яких виступає величенький тельбух. Ефектний портрет доповнює щелепа майже правильної квадратної форми. Форму і її правильність можна визначити безпомилково – маска на фізіономії новоприбулого теж відсутня. Поряд з ним, як можна зрозуміти, його супутниця – тендітна жіночка з обличчям, не позбавленим приємності. Її, оту приємність, теж можу оцінити сповна – дама також цілком обходиться без маски Найперше відзначаю якусь аномалію цього чи то шлюбного союзу, чи просто стосунків між двома особинами протилежної статі. Далі спадає на думку, що я зі своїм скрупульозним дотриманням маскового режиму виглядаю просто диваком.

Це – як мінімум.

Як максимум – читайте заголовок.