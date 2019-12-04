Нині представники сильної статі прискіпливо ставляться до власної зовнішності, доглядають за волоссям, шкірою, нерідко регулярно роблять манікюр та педикюр. Чимало чоловіків відстежують модні тенденції, які стосуються зачісок, стайлінгу бороди та вусів.

Аби бути стильним та сучасним, не обов’язково щотижня ходити до барбершопів або перукарських салонів. Кожному чоловікові варто лише мати вдома якісну машинку для стрижки із різними насадками. Освоївши такий пристрій, можна легко стежити за вусами, бородою, самостійно підстригатися відповідно до актуальних тенденцій. Придбати якісну машинку для стрижки можна в інтернет-магазині мережі гіпермаркетів «АШАН», перейшовши за посиланням auchan.ua/mashinki-dlja-strizhki/.

Вибираємо пристрій грамотно

Вирішуючи, яку саме модель вибрати, оцініть потужність машинки та наявність різних насадок. Зверніть увагу й на такі параметри:

– клас пристрою. Машинки для стрижки бувають любительськими, напівпрофесійними, професійними;

– тип живлення. Ці прилади можуть бути мережевими (працювати від розетки), на акумуляторі, мати комбінований тип живлення;

– призначення девайса. Він може бути універсальним (таким стрижуть волосся на голові, обличчі, тілі), призначеним для стрижки волосся в носі, виключно для бороди та вусів тощо;

– типи лез. Останні бувають титановими, керамічними, комбінованими, а також виготовленими із нержавіючої сталі, покритої спеціальним напилюванням.

Кожна модель має свої переваги. Перед тим, як придбати машинку, уважно вивчіть можливості й особливості вподобаного пристрою.

Наймодніша чоловіча стрижка 2020 року

Часто буває так, що, придбавши класну машинку для стрижки, користувач кладе її на поличку або не вельми поспішає повністю освоїти можливості девайса. Утім із таким інструментом навіть вдома можна створити наймоднішу зачіску.

Експерти-перукарі визначили, що найактуальнішою чоловічою стрижкою наступного 2020 року буде андеркат. Ця зачіска з’явилася у 60-ті минулого сторіччя. І ось знову настав її зірковий час.

Андеркат передбачає охайно підстрижене коротке волосся завдовжки 1–2 сантиметри з боків та ззаду й істотно довше зверху та спереду. При цьому плавного переходу між коротким і довгим волоссям не існує. Андеркат має низку переваг. Серед них, зокрема, така: ця зачіска, відростаючи, видозмінюється, але залишається винятково охайною. Ще один величезний плюс такої стрижки — вона чудово поєднується з ультрамодною нині бородою середньої довжини.