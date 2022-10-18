Як відрізнити в казино онлайн на гроші скриптові автомати

Віртуальні казино на гроші відкривають гравцям доступ до кращих гральних автоматів, аби гемблери мали змогу цікаво провести вільний час та отримати виграші. В мережі працюють сотні онлайн казино, але не на всіх ресурсах використовують перевірений ліцензований софт. Деякі компанії вдаються до шахрайських дій, обдурюють гравців з метою заволодіти їхніми коштами. Для цього використовують скриптові слоти — копії справжніх автоматів та ігор в казино онлайн на гроші із схожим інтерфейсом та геймплеєм, які не є розробками виробників ігрового контенту.

Що таке скриптові ігри в казино

Під час створення грального автомату для казино онлайн на гроші компанії-виробники розробляють математичну модель слоту. В автомат закладають певний коефіцієнт теоретичної віддачі, визначають волатильність та додають бонусні опції й спеціальні функції. Над створенням для казино ігор працюють дизайнери та програмісти.

Готову модель піддають тестуванню у незалежних лабораторіях міжнародного рівня, наприклад, iTech Labs. Лише після перевірки слоту, порівняння заявлених і фактичних параметрів гральний автомат потрапляє на ринок гемблінгу. Віртуальні клуби з бездоганною репутацією, на кшталт легального українського казино Pin Up, придбавають ігровий контент для розміщення на своїх платформах.

На відміну від ліцензійного контенту, скриптові автомати не відповідають потрібним вимогам:

не підтримують встановлені стандарти індустрії iGaming,

не гарантують випадкове формування комбінацій символів,

під час гри можуть працювати нестабільно, зависають,

не дають гравцям чесних шансів на отримання виграшу,

не містять вигідних бонусних раундів та множників,

можуть мати неякісну графіку, погано пристосований інтерфейс.

Теоретичний показник віддачі в оригінальних слотах для казино на реальні гроші коливається в діапазоні 90-98%. Тобто перевага гравця над закладом максимальна. У скриптових моделях коефіцієнт встановлений не на користь гемблера.

Навіщо онлайн казино на гроші скриптовий софт

Відкриття та запуск онлайн казино на гроші пов’язані зі значними фінансовими витратами. Компанії потрібно отримати ліцензію, сплатити податок, розробити якісний сайт, підписати угоди з операторами платіжних систем на постійне обслуговування, подбати про маркетинг. І головне — треба купити ліцензований ігровий контент у надійних розробників зі світовим іменем, яке знайоме всім прихильникам азартних ігор в онлайн казино.

Через необхідність значних витрат деякі компанії вдаються до хитрощів — розміщують в казино скриптові ігрові автомати, скопійовані програмістами з оригінальних моделей. Навіщо це роблять:

прискорене наповнення сайту ігровими моделями,

шахрайські дії по відношенню до відвідувачів казино,

бажання зекономити на витратах,

заманювання відвідувачів безмежною кількістю слотів,

навмисне розміщення скрипкового софту з метою збагачення.

Неоригінальні ігри на реальні гроші на 100% ведуть гемблерів до програшу. В такі автомати не можна грати без ризику втратити кошти. Якщо ж гравець натрапить на шахрайський сайт, існує висока ймовірність одразу залишитися без депозиту.

Як розпізнати скриптові ігри на гроші онлайн

Чесні надійні онлайн казино на гривні, до яких належить відомий клуб Пін Ап, співпрацюють з кращими виробниками ігрового контенту. В такі слоти безпечно ставити справжні гроші, вірогідність виграшу доволі висока.

Щоб не натрапити у мережі на заклад із скриптовим контентом, слід дотримуватися наступних рекомендацій:

уважно обирати казино, керуючись рейтингом,

перевіряти наявність ліцензії, юридичної адреси,

тиснути на посилання регуляторів на сайті — вони повинні бути клікабельними,

протестувати ігрові моделі в демонстраційному режимі,

перевірити адресу серверу, з якого підключається гра — вона повинна вестись з серверу виробника грального автомату.

Робити ставки на слотах треба в авторитетних віртуальних клубах, що працюють легально та мають ліцензію.