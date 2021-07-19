Багато українців, побувавши за кордоном за допомогою туроператорів, планують поїхати туди на своєму автомобілі. Це дуже зручно: ні від кого не залежиш, весь маршрут формуєш самостійно, у власному ритмі.
Незважаючи на те, що дорожня інфраструктура в західних країнах ідеальна, втім, як і поведінка водіїв, ДТП все ж стаються. Часто з вини наших водіїв, які не завжди швидко орієнтуються у новій обстановці. Щоб нічого не затьмарило поїздку, потрібно взяти із собою поліс обов’язкового страхування відповідальності – «Зелену карту».
«Зелена карта» – для чого потрібна, в яких країнах діє
Це страховий сертифікат, який застосовується в країнах-членах міжнародної системи страхування «Зелена карта». Надає нашим громадянам за кордоном мінімальний обов’язковий захист і служить для досягнення двох цілей:
• полегшує перетин кордону власникам ТЗ. Без цього поліса в’їзд до країн ЄС і в інші держави неможливий;
• надає гарантії, що в разі ДТП, винуватцем якого буде громадянин України, люди, що постраждали отримають необхідну компенсацію. По суті, це КАСКО, яке діє за кордоном.
За видачу таких полісів в Україні відповідає Моторне (транспортне) страхове бюро, яке регулює всі питання з виплат компенсацій.
На даному етапі в цю міжнародну систему страхування входять 48 країн, серед яких більшість європейських держав, а також Ізраїль, Азербайджан, Іран, Марокко, Туніс та інші.
Де купити міжнародну автостраховку
Деякі водії відкладають придбання поліса на останній момент, аж до покупки на кордоні. Краще цього не робити. По-перше, ціна «Зеленої карти» там буде вища – недобросовісні страховики користуються тим, що водієві нікуди діватися. По-друге, висока ймовірність придбання підробки – поліса на бланку вже не існуючої компанії. По-третє, договір може не встигнути потрапити в загальний реєстр до перетину кордону, а це означатиме, що він не має юридичної сили.
З урахуванням усього перерахованого вище для покупки «Грін-карти» потрібно вибрати надійну організацію, що має ліцензію на цей вид страхування, наприклад, СК VUSO. Компанія вже 20 років працює на страховому ринку України і має більше 30 своїх відділень по всій країні. За цей час співробітники організації змогли досягти відмінних результатів в обслуговуванні клієнтів, що підтверджує 91% позитивних відгуків про роботу компанії.
Для оформлення «Зеленої карти» в СК VUSO знадобляться наступні документи: техпаспорт, паспорт України, ідентифікаційний код, права.
Що робити в разі ДТП за кордоном
У разі потрапляння в аварію в іншій країні потрібно дотримуватися наступного алгоритму дій:
• Не переміщати свій транспортний засіб;
• переконатися у відсутності небезпеки для життя і здоров’я інших учасників ДТП;
• сфотографувати місце аварії, пошкодження автомобіля, страховий поліс учасників зіткнення. Бажано також знайти свідків і записати їх дані;
• повідомити про аварію у свою страхову компанію за телефоном гарячої лінії, вказаною в договорі;
• передати іншому учаснику події копію свого поліса або назвати його номер. Ні в якому разі не можна віддавати оригінал договору;
• отримати від поліції документ, що підтверджує факт ДТП, або європротокол;
• не підписувати документи, текст яких не зрозумілий;
• зберегти всі чеки на витрати, пов’язані з аварією.
Після повернення додому потрібно негайно подати заяву про страховий випадок в свою компанію.
Слід розуміти, що розмір компенсації по “Зеленій карті” в кожній країні свій. Наприклад, у Словаччині він становить 1 млн євро за матеріальні збитки і 5 млн євро за збиток, заподіяний життю і здоров’ю. В інших державах ця сума може бути вищою або нижчою. У будь-якому випадку відчуття захищеності, яке є у власника поліса, – це найважливіше.
Додати свій коментар