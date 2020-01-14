Біля шопки, яку освятили напередодні Різдва Христового, відбулось традиційне дійство за участю працівників компанії Креатор-Буд та їхніх дітей.

Українські колядки під акомпанемент відомого на Тернопільщині гурту «Non Stop Band», віншування, добрий настрій, розмаїті смаколики та гостинці зібрали в епіцентрі подій дорослих та малечу. Для креаторівців подія стала особливою, адже це – різдвяна прем’єра. Подія, яка гуртує, зближує, зміцнює корпоративний дух та позиціонує нас як патріотичну націю, яка цінує свої традиції та звичаї.

Для найменших тернополян на території Варшавського Мікрорайону відбулись дитячі забави від Центру свята Коровай за участю улюблених казкових героїв. Не обійшлося без традиційних солодких дарунків. Сонячний день напередодні Старого Нового року вдався на славу, а родина Креатор-Буд уже готується до наступних цікавих подій.