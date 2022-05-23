Як в пустелі: Тернопільщину “накрила” пилова буря. ФОТО

Справжня пилова буря “накрила” 22 травня жителів декількох населених пунктів на Тернопіллі.

Люди стали свідками надзвичайного природного явища, яке характерне для степової місцевості, пустелі або напівпустелі, пишуть Тернополяни. Зокрема, свідками піщаної бурі стали жителі села на Гусятинщині, які опублікували світлини у соцмережі «Фейсбук».

“На Тернопільщині пилова буря. Село на Гусятинщині”, – пише Андрій Газилишин на своїй сторінці у мережі Facebook та додає фото побаченого.

Варто зазначити, що сьогодні на Тернопіллі пориви вітру сягали 28 м/с. 22 травня погіршення погодних умов спостерігається практично на всій території України, надзвичайники оголосили «жовтий» рівень небезпеки. Виною негоді — циклон “Еммелінді”, який наробив вже чимало лиха у Європі, зокрема у Німеччині.