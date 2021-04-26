Якщо ви граєте в азартні ігри в Інтернеті на ненадійному шахрайському сайті, який працює нелегально, ви ризикуєте втратити свої гроші.

Обираючи надійного організатора азартних ігор, варто довіритися професіоналам на кшталт casinofiables, які перевіряють та оцінюють казино, надаючи повну інформацію про них. Проте є й інші дієві способи уникнути незаконних сайтів – ви можете ознайомитися з ними нижче.

Поради щодо того, як уникати нелегальних азартних ігор





Якщо ви обираєте платформи для гри самостійно, то єдиний спосіб не стати жертвою шахрайських сайтів – це детально перевіряти інформацію стосовно кожного постачальника послуг з азартних ігор, якому ви плануєте довірити свої особисті дані, банківські реквізити, паролі тощо. Слід обирати лише надійні сайти, як Luckynugget casino, які функціонують легально та не викликають у вас жодних сумнівів.





Перед тим, як почати гру на обраному сайті, перевірте всю зазначену на ньому інформацію стосовно правил гри, правил оплати, наявних ліцензій, та ін. – якщо сайт надійний, ця інформація буде знаходитися в загальному доступі на головній сторінці або на відповідній сторінці з даними про компанію. Якщо ви маєте сумніви щодо законності сайту, ви також можете написати або подзвонити в їх службу підтримки та попросити більше інформації про ліцензію, та запросити будь-які інші дані стосовно компанії, які вас цікавлять. Якщо ви не можете зв’язатися з клієнтською підтримкою або отримуєте неповні або неконкретні відповіді – з таким ресурсом не варто мати справу.

Наслідки незаконного гемблінгу





Ризики від використання незаконних організаторів азартних ігор дуже значні. Якщо ви використовуєте нелегальні послуги, вітчизняні органи влади не зможуть вам допомогти, якщо:

Постачальник послуг погано поводився з вами чи іншим гравцем;

Відбулося будь-яке порушення з боку організатора гри чи іншого гравця;

Постачальник послуг утримує ваш виграш, відмовляється виплачувати його або просто ігнорує ваші звернення;





Є реальні приклади, на які часто скаржаться клієнти шахрайських казино, рекламу яких вони побачили онлайн на сторонніх сайтах – це стається повсякчас, адже афіліатний маркетинг в Україні набирає обертів.





Незаконні оператори казино дозволяють вносити гроші на рахунок на своєму вебсайті або в додатку, але якщо ви виграєте, ви не зможете отримати доступ до свого виграшу. Також нелегальний оператор може в будь-який момент без попереднього повідомлення припинити свої послуги, закрити чи перемістити сайт, або такий сайт буде заблоковано. Це означає, що ви не зможете увійти в систему та отримати доступ до свого існуючого облікового запису. При цьому ви не зможете простежити переміщення сайту і, як наслідок, втратите ваші кошти.



Також відомі такі ситуації, коли після припинення використання клієнтом незаконного оператора, він продовжує знімати кошти з його банківського рахунку без дозволу. Це часто відбувається з гравцями на незаконних платформах тому, що валютні транзакції на таких сайтах часто незахищені або захищені не належним чином, чим може скористатися як сам постачальник послуг з азартних ігор, так і сторонні шахраї. На жаль, граючи на незаконних сайтах в таких ситуаціях ви навряд чи побачите свої гроші, адже як гравець ви абсолютно не захищені та не маєте жодних гарантій.