Згідно результатів опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися.

Відносновищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить не менше 60%.

Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше – лише 13%. Проти цього – 81% опитаних. Незважаючи на те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.

74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні повинне прийматися на всеукраїнському референдумі. 17% – мають протилежну думку.

58% вважають, що землі сільськогосподарського призначення повинні бути у державній власності, за зразком Канади, чи Ізраїлю. 22% – не проти запровадження такої моделі ринку землі, як у Італії, де орні землі можуть продаватися, чи купуватися. 20% – не змогли обрати серед цих прикладів земельного ринку. За домінування державної власності на землю виступають частіше старші та бідніші опитані, та ті, у кого немає паїв, за іншу модель – більш молодші, заможніші та власники паїв, які їх самостійно обробляють. Водночас навіть серед названих останніх категорій не менше половини виступають за канадську, чи ізраїльську моделі земельного ринку.

Серед основних переваг запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення опитані відносно частіше обирали наступні: власники землi зможуть розпоряджатися нею на власний розсуд (26%); це сприятиме створенню нових робочих мiсць на селi (18%); продаж землi сприятиме iнвестицiям в Україну (14%); це дозволить отримати справедливу ринкову цiну на землю (13%); це дозволить фермерам брати кредити пiд заставу землi (13%). Про знищення тіньового ринку землі, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, збільшення надходжень до державного бюджету, сприяння кращому контролю за екологією ґрунтів, як переваги запровадження земельного ринку, говорили не більше 7% опитаних. 35% опитаних не бачать жодних переваг у знятті мораторію на продаж орних земель. Власники паїв, які їх обробляють, частіше за інших обирали серед переваг можливість розпоряджатися землею на свій розсуд, сприяння створенню робочих місць та залученню інвестицій в Україну. Натомість ті, хто мають паї, але здають їх в оренду, частіше говорили, що немає жодних переваг у запровадженню вільного продажу землі.

Серед основних ризиків від запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення респонденти найчастіше обирали те, що земля може бути викуплена іноземцями (41%); власники паїв можуть бути обмануті при продажі землі (31%), на даний час запровадження ринку землі є небезпечним через недосконалість чинного законодавства (31%); зняття мораторію на продаж землі дозволить скупити її олігархам (23%). 17% вважають, що вільний продаж землі не можна запроваджувати в умовах війни, 16% бачать загрозу знищення дрібного та середнього бізнесу на селі, по 13% вважають, що втілення цієї ініціативи призведе до прискорення вимирання сіл або ж позбавлення селян стабільного доходу від надання паїв в оренду. Лише 5% не бачать жодних ризиків у запровадженні вільного ринку орних земель. Про загрози щодо продажу землі іноземцям, обману власників паїв та недосконалість чинного законодавства найчастіше говорили власники паїв, які їх особисто обробляють.