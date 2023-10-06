Залежність від азартних ігор: як в Україні борються з лудоманією?

Легалізація азартних ігор в Україні стала поштовхом до розв’язання проблеми зі звиканням до них. Тривалий час українські слоти залишались недоступними для гравців, які зареєстровані в офшорних інтернет казино з ліцензіями Мальти або Кюрасао. Це призводило до зростання кількості випадків залежності від азартних ігор, адже міжнародні оператори неохоче сприяють протидії поширенню лудоманії серед наших співгромадян.

З появою регулятора КРАІЛ ситуація з превентивними заходами поширення лудоманії значно покращилась. Яким чином гравці можуть застерегти себе самостійно і як казино онлайн України https://casinoboard.info/ йдуть їм назустріч? Про це — далі.

Соціальна відповідальність українського гемблінгу

Отримання ліцензії КРАІЛ вирішує одну з головних проблем азартних ігор на гроші — участь в них неповнолітніх гравців. Легальні онлайн казино Україна вимагають від нових клієнтів проходження верифікації ще до перших зроблених ставок. Гемблера не буде допущено до гри, якщо йому не вдасться підтвердити досягнення 21-річного віку.

Таким чином регулятор разом з гральними закладами не дозволяють грати клієнтам, які потенційно не усвідомлюють наслідки участі в азартних іграх. Для всіх відвідувачів інтернет казино також розміщена корисна інформація щодо можливих наслідків розвитку лудоманії.

Принципи відповідальної гри

Українські казино на гроші взяли за правило вимагати від гравців реєструватися лише у разі відсутності ігрової залежності. Допомогти потенційному клієнтові онлайн-казино визначитись допоможе інформаційний блок з принципами відповідальної гри та ознаками залежності.

Казино онлайн в Україні рекомендують не ігнорувати ознайомчі заходи, що передують реєстрації. Гемблерам пропонують пройти тест та чесно відповісти на декілька запитань про свій досвід ігор на гроші. У разі підтвердження наявності залежності будь-яке українське казино рекомендує утриматись від участі у грі.

Самообмеження гравців

Клієнти українських інтернет казино мають можливість самостійно встановити обмеження, якщо азартні ігри стають чимось більшим, ніж хобі та розвага. Зазвичай в особистому кабінеті є наступні налаштування:

Самообмеження від гемблінгу на певний часовий період (день, місяць, півріччя). Обмеження суми депозитів та ставок протягом дня. Контроль часу проведеними за азартними іграми.

У разі активації відповідної опції акаунт в online casino буде заблоковано з неможливістю вносити депозити та робити ставки. Обмеження залишаються актуальними допоки не сплине термін їх дії.

Допомога залежним гравцям

Якщо застереження організатора та функціонал самообмеження не допомагають, казино рекомендують звернутися до профільних фахівців. Перелік сайтів з надання онлайн-допомоги азартним гравцям є обов’язковим елементом положень відповідальної гри у ua casino.

Назва установи Веб-адреса Організація GameCare https://www.gamcare.org/ Організація «Анонімні гравці» www.gamblersanonymous.org Gambling Therapy www.gamblingtherapy.org

Перелічені установи дотримуються умов політики конфіденційності. Вони займаються як консультацією гравців, так і наданням практичних порад. Організації гарантують, що особиста інформація пацієнтів не підлягатиме розголосу.

Як потрапити до реєстру КРАІЛ?

Гемблери також можуть надіслати заявку до профільної комісії з метою внесення персональних даних у перелік залежних гравців. Доступ до реєстру мають усі нові казино України, що отримали ліцензію КРАІЛ. У процесі верифікації клієнтові буде відмовлено у грі у разі його наявності його даних у відповідному реєстрі..

Заяву до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей можна надіслати в електронному та письмовому виглядах. Крім гравця, відповідні заходи щодо нього можуть вжити близькі та родичі. Вказаний метод є найбільш радикальним та ефективним у протидії лудоманії, але як і інші потребує бажання до обмежувальних заходів самого геймера та його оточення.