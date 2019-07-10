Трьох представників кавказької національності, яких підозрюють в скоєнні серії тяжких злочинів на території Тернопільської області, затримали правоохоронці управління карного розшуку та спецпідрозділу КОРД. Іноземці заробляли на прожиття, грабуючи людей.

Спецоперація із затримання проходила в центрі міста. Проте не вся інформація, яка подана у засобах масової інформації, каже начальник управління КОРД поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області Дмитро Болтян, відповідає дійсності.

– Під час затримання вогнепальна зброя не застосовувалася, як стверджують журналісти та громадяни, які були очевидцями цих подій.

Вранці, 9 липня на лінію “102” надійшло повідомлення про злочин на ринку, що на вулиці 15 Квітня. Там невідомі викрали значну суму грошей у місцевої мешканки.

– Оперативники Головного управління Нацполіції спільно з міським відділом поліції та спецпідрозділом КОРД затримали злочинців-гастролерів кавказької національності, які прибули до Тернополя для вчинення майнових злочинів, – розповів Степан Яцух, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області.

Правоохоронці уже встановили особи підозрюваних. Двоє з них – це жителі Києва та Дніпропетровської області. Третій на території України перебуває незаконно. Під час затримання у іноземців вилучили гроші та матеріальні цінності, викрадені у тернополянки вранці.

Даний факт внесений до ЄРДР відповідно до статті 186 частина 3 ККУ – грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу та оголошення підозри. Перевіряють чоловіків і на причетність до аналогічних злочинів.