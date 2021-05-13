13 травня на центральному стадіоні Тернополя відбудеться фінал Кубка України з футболу. У матчі зійдуться «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ).

Перед тренуванням “динамівці” пройшлися містом, а потім пішки вирушили від готелю на початку проспекту Бандери, де й жили, до стадіону. Перед готелем футболістів чекали вболівальники, переважно, це були підлітки. У футболках, густо вкритих автографами “динамівців”, з плакатами, на яких розмістили фото улюблених гравців, – так зустрічали фіналістів Кубка України у Тернополі. Про це пише Терміново.

Нагадаємо, матч відбудеться у четвер, 13 травня, о 19.00. Через це в місті обмежать рух транспорту на окремих вулицях та заборонять продаж алкогольних напоїв з 16.00.