2 липня Тернопіль відзначатиме загальноміське свято «Випускник-2021». Запланована традиційна хода випускників, яка розпочнеться о 15.00 біля Надставної церкви. Дійство відбудеться з дотриманням карантинних вимог.

Рішення провести випускний прийняли на засіданні міського оперативного штабу. За інформацією епідеміологів, ситуація з коронавірусом стабілізувалася, і загроз наразі немає.

«Випускний – це не тільки свято одинадцятикласників, а й усього міста. Директори шкіл, педагогічні колективи попереджені про проведення свята випускного із дотриманням всіх карантинних правил. У більшості педагогічні колективи, працівники шкіл провакциновані. Наші випускники будуть сидіти на трибунах стадіону з 1 по 8 сектор, дотримуючись соціальної дистанції. До прикладу – два ряди сидять, один ряд вільний. Хода буде йти від Надставної церкви, від озера, починаючи з 15.00, з дотриманням дистанції. Будуть ізольовані школа від школи», – зазначила начальниця управління освіти і науки ТМР Ольга Похиляк.

Спостерігати за святом зможуть всі охочі. Однак необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції.